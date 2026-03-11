Un estudio liderado desde Cádiz aporta evidencia sobre el riesgo químico de los pélets de plástico en el mar

Archivo - Pélets de plástico en una playa de Galicia - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico internacional liderado desde la Universidad de Cádiz ha realizado una de las evaluaciones más completas hasta la fecha sobre la composición química y la peligrosidad de los pélets de plásticos recogidos tras el vertido que afectó a la costa de Galicia a finales de 2023.

Como ha indicado la UCA en una nota, los pélets pueden contener y liberar mezclas complejas de sustancias químicas, lo que podría incrementar su impacto ambiental a largo plazo.

Estas pequeñas esferas o "gránulos" de plástico, del tamaño aproximado de una lenteja o un grano de arroz, se utilizan como materia prima para fabricar la mayoría de productos plásticos.

El estudio, publicado en Environmental Science & Technology, analiza pélets vinculados al accidente marítimo del buque 'Toconao', ocurrido el 8 de diciembre de 2023 frente a la costa norte de Portugal, tras el que se vertieron aproximadamente 25.000 kilos de d estas esferas de polietileno, que alcanzaron posteriormente playas gallegas.

Aunque parte del material fue retirado durante las tareas de limpieza, la investigación advierte de que estos pélets pueden dispersarse, permanecer en el medio y actuar como fuentes de contaminación más allá del impacto visual inmediato. De esta forma, a diferencia de la idea de que son una "materia prima inerte", el equipo de investigadores que ha trabajado en la zona ha concluido que estos materiales pueden contener y liberar mezclas químicas complejas.

De hecho, en los análisis realizados, se identificaron en el orden de 50 sustancias, incluyendo aditivos plásticos conocidos y compuestos no añadidos intencionadamente (NIAS), cuya presencia no siempre está reflejada en la información disponible sobre el material.

La investigación combina técnicas de caracterización química con ensayos de toxicidad en distintos modelos biológicos. Para ello, se evaluaron pélets recogidos en una playa afectada de Galicia, junto con extractos y lixiviados acuosos, mediante pruebas con una microalga (Raphidocelis subcapitata), un copépodo marino (Apocyclops royi), un modelo de pez (Danio rerio) y una línea celular humana.

Los resultados de estos trabajos muestran efectos "especialmente relevantes" en los niveles tróficos más bajos, y es que se observó inhibición del crecimiento y respuestas de estrés en microalgas, así como toxicidad aguda y alteraciones del comportamiento en copépodos, con posibles implicaciones para la dinámica de redes tróficas y el funcionamiento de los ecosistemas en zonas de acumulación, como se han indicado.

En cambio, los embriones de pez no mostraron efectos significativos en el desarrollo en las condiciones ensayadas, mientras que las células humanas presentaron reducciones modestas y dependientes del tiempo en su viabilidad.

Además del diagnóstico químico y ecotoxicológico, esta publicación científica subraya la limitada transparencia sobre la composición de los plásticos y la dificultad de evaluar el riesgo cuando parte de las sustancias presentes no está plenamente caracterizada.

En este sentido, los autores han planteado la necesidad de reforzar medidas preventivas "en origen" a lo largo de la cadena de suministro, aplicando el principio de precaución para reducir pérdidas, mejorar la información disponible y minimizar impactos asociados a la producción, transporte y liberación accidental de pellets.

El artículo, titulado 'Integrated Chemical and Hazard Assessment of Plastic Pellets from the Toconao Spill (Galicia, Spain) Indicates Potential for Environmental Harm', está liderado por la investigadora Carmen Morales-Caselles, adscrita al Instituto Universitario de Investigación Marina (Inmar) de la UCA.