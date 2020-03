El eurodiputado Miguel Urbán acusa al Gobierno de "colaborar con las políticas xenófobas de la derecha griega" en Lesbos

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, Miguel Urbán, ha acusado al Gobierno de España de "mandar policías a colaborar con las políticas xenófobas de la derecha griega" en Lesbos. En este sentido, ha añadido que "lo que tendría que hacer es los mismo que ha propuesto el gobierno portugués, abrir la frontera y los espacios de acogida, porque España tiene una red de municipios de acogida".

En declaraciones a los periodistas en Jerez de la Frontera (Cádiz), Urbán ha señalado que acaba de volver de Lesbos y "hay imágenes terribles porque la UE es presa del chantaje de Turquía, que utiliza a los refugiados para intentar conseguir el apoyo de la UE a sus políticas de guerra en Siria y contra el pueblo kurdo".

Asimismo, ha culpado de la situación a "las políticas xenófobas del gobierno griego, que ha disparado a refugiados en las fronteras, que ha volcado barcas en el Mediterráneo, que tiene a más de 27.000 personas en la isla de Lesbos y que esta permitiendo que bandas fascistas hagan controles de carreteras, ataquen a las ONG e incluso a los propios periodistas".

A juicio del eurodiputado, "no hay una crisis humanitaria, lo que hay es una crisis política en donde las políticas racistas y xenófobas del gobierno griego están siendo apoyadas por la UE, que dice que es el escudo de Europa, un escudo que vulnera los derechos humanos, y eso no es posible, no se puede permitir".

"Reclamamos un plan de ayuda humanitaria urgente para las islas, el cese del acuerdo UE-Turquía, un paso seguro para los refugiados que están huyendo de la miseria", ha afirmado Urbán, que ha añadido que "es momento de dar una solución europea a este problema y debe pasar por el libre tránsito de las personas y dejar de mirar para otro lado cuando un gobierno aplica políticas xenófobas de vulneración de los derechos humanos y derecho internacional".

Finalmente, ha señalado que en España se deniega el 90% o más de solicitudes de refugio, y tras recordad que Lesbos tiene más de 35.000 refugiados, "justamente en una cárcel", se ha preguntado "cuántos recibe España". "No es una crisis numérica, es una crisis política donde incluso el partido socialista europeo le está comprando la agenda xenófoba a la extrema derecha", ha concluido.