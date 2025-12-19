Evacuado al hospital tras el incendio de su vivienda en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) originado en un brasero

Archivo - Efectivos de bomberos de Cádiz en una imagen de archivo - CONSORCIO DE BOMBEROS DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido evacuado al hospital tras el incendio registrado en la madrugada de este viernes 19 de diciembre en su vivienda de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda y que según las primeras hipótesis se habría originado en un brasero.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, varias llamadas recibidas desde minutos antes de las 01.30 horas alertaban de un incendio en un piso situado en una primera planta de la calle Río Segura.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Bomberos y Policía Local y Nacional. Según fuentes policiales, el propietario de la vivienda resultó herido leve y fue evacuado al hospital.

Por su parte, los bomberos lograron sofocar el fuego que, según las mismas fuentes, pudo originarse en un brasero y ha provocado daños en la vivienda.