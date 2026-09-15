Una exposición en formato viñetas y otra con planos históricos muestran a Cádiz durante el Emporio del Orbe

Dos personas contemplan uno de los planos de la exposición 'La ciudad que creció para el mundo', en el castillo de Santa Catalina de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El castillo de Santa Catalina de Cádiz acoge la exposición 'La ciudad que creció para el mundo', una muestra con planos históricos que muestra a la ciudad durante el Emporio del Orbe y que se suma a la que se inaugura esta semana en la Casa del Carnaval, donde una veintena de artistas muestran en sus obras distintos episodios del Cádiz de la época de esplendor comercial a través de viñetas.

Ambas exposiciones se enmarcan dentro del programa 'Orgullos@s de nuestra historia' que en esta tercera edición está dedicado a 'Cádiz, Emporio del Orbe'.

La exposición 'La ciudad que creció para el mundo', en el castillo de Santa Catalina, propone un recorrido, a través de cinco planos de distintos momentos históricos, por la transformación urbana de Cádiz entre finales del siglo XV y las últimas décadas del siglo XVIII. Así, se muestra cómo una pequeña villa medieval, concentrada en el actual barrio del Pópulo, fue creciendo hasta convertirse en una ciudad portuaria, fortificada y cosmopolita.

Cada uno de estos cinco planos permite observar la progresiva formación de nuevos barrios, la apertura de calles y de plazas, la construcción de edificios religiosos, civiles y militares, y la continua ampliación de las defensas en la ciudad. Esta evolución estuvo vinculada al crecimiento de la población, al desarrollo del comercio marítimo y al protagonismo que alcanzó Cádiz en las rutas atlánticas y en la Carrera de las Indias.

El objetivo de esta exposición es ayudar a comprender cómo las funciones comerciales, portuarias y estratégicas de la ciudad determinaron su forma urbana.

Al finalizar el siglo XVIII, Cádiz había adquirido ya buena parte de la fisonomía que conserva en la actualidad. La ciudad no solo crecía con calles, plazas y edificios nuevos sinos que también con las personas que llegaban, con los oficios que comenzaron a aflorar, con las costumbres que se transforman y con las nuevas formas de relacionarse con el mundo ya que detrás de cada barrio, de cada muelle y de cada edificio había una sociedad en movimiento.

La segunda parte de la exposición invita a entrar en la ciudad de Cádiz cotidiana y a descubrir, a través de distintas escenas, a las personas que dieron vida a una ciudad convertida en uno de los grandes puertos del mundo.

Por otro lado, el Museo del Carnaval de Cádiz acogerá este jueves 17 de septiembre la inauguración de la exposición 'Viñetas de un nuevo mundo', organizada por la Delegación Municipal de Juventud e Infancia del Ayuntamiento y la Asociación de Ilustración Profesional de Cádiz (AIP Cádiz).

La muestra reúne las obras realizadas en el marco del concurso de cómic en vivo 'Viñetas de un nuevo mundo', celebrado el pasado sábado 12 de septiembre en la Plaza de Mina. El certamen reunió a profesionales de la ilustración y personas aficionadas al dibujo, que realizaron en directo diferentes propuestas de cómic inspiradas en la etapa de esplendor comercial de Cádiz, poniendo a prueba sus habilidades y creatividad ante el público.

Las obras ganadoras formarán parte de un cómic que se editará posteriormente, mientras que una selección de las obras participantes se presenta ahora en esta exposición.

La jornada celebrada en la Plaza de Mina contó además con la participación de la dibujante de cómic e ilustradora María Dolores Reyes Cuevas, 'Meik', autora de numerosas obras de carácter histórico, quien compartió su experiencia profesional con los asistentes y realizó en directo la portada del cómic que se editará posteriormente.

La exposición que ahora llega al Museo del Carnaval reúne las obras de una veintena de artistas seleccionados, que plasman mediante viñetas diferentes episodios relacionados con el Cádiz de esta época histórica.