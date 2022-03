FCAT LAB, el workshop de posproducción del Festival de Cine Africano-FCAT (Cádiz), celebrará una nueva edición en junio

TARIFA (CÁDIZ), 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El X Foro de Formación y Encuentros Profesionales El Árbol de las Palabras, el área profesional del Festival de Cine Africano de Tarifa (Cádiz) - FCAT, contará en junio con una nueva edición del FCAT LAB, el workshop de posproducción que un año más programará encuentros 'one to one' y un mercado de proyectos, otorgando un total de 20.000 euros de premios en metálico y en servicios para el desarrollo de producciones cinematográficas mayoritariamente africanas.

Tal y como ha destacado la organización en una nota, en los últimos años se ha registrado no sólo un aumento en la producción de las películas africanas, sino también el mayor interés que estas obras generan en los principales festivales internacionales y en los mercados audiovisuales globales.

Aun así, el FCAT ha señalado que, en comparación con la producción fílmica de muchas otras regiones del mundo, "el cine africano sigue contando con recursos limitados y sufre una menor visibilidad con respecto a otras cinematografías".

La segunda edición de FCAT LAB, que se celebra los días 2 y 3 de junio 2022, sigue apostando por el formato online, gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Goethe Institut Madrid y a la colaboración de distintas empresas españolas e internacionales.

Con esta iniciativa, el FCAT "apoya de forma tangible a los proyectos de largometraje procedentes de África a través de premios otorgados en el mercado de proyectos y las presentaciones a agentes de ventas, distribuidores, plataformas VOD, programadores y compradores en general".

Al mismo tiempo, según han explicado, el FCAT LAB busca aumentar la visibilidad de las empresas de posproducción andaluzas y españolas en el mercado audiovisual del continente africano, "una realidad cada vez más pujante y reconocida, en el que el tejido empresarial nacional puede ampliar su presencia gracias a la gran profesionalidad y competitividad de sus empresas".

El proyecto contará con la participación presencial en Tarifa de los tres jurados internacionales, encargados de otorgar los premios de posproducción.

Las grandes novedades de este año son tres nuevos premios otorgados por distintas empresas del sector: Tres Gatos Sonido (Sevilla) ofrece un premio de 5.000 euros para la edición y la mezcla de sonido de un largometraje; Laserfilm (Madrid) otorgará un premio de 5.000 euros por la traducción y localización de subtítulos en español, inglés y francés, la creación de un paquete de materiales para la distribución internacional, incluida la creación de un spotting list y de un máster DCP.

Por último, la agencia de ventas internacionales y distribuidora Sudu Connexion (Paris) pondrá a disposición el desarrollo de una estrategia internacional de distribución en festivales de cine, incluido el diseño de un roadmap de festivales internacionales y las solicitudes de participación a sendos festivales, por un valor de 2.500 euros.

Por otro lado, también el FCAT también ha confirmado un premio de 3.000 euros en metálico al proyecto ganador, que además se programará en una de las siguientes ediciones del festival; el galardón de 2.500 euros en concepto de creación de paquete de materiales para distribución internacional, incluida la creación de un máster DCP, ofrecido por Tomahawk Digital Cinema Services SL.

Además de todo ello, la organización también ha ratificado un premio de hasta 2000 euros para la traducción y localización de subtítulos de un largometraje y descuento del 30% para la traducción y localización de subtítulos en un segundo idioma ofrecido por Traducciones Bienza.