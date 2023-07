Feijóo pide votar al PP para tener un "Gobierno libre" y "sin tutelas ni tutías como diría Fraga"

Recalca que el PP "no tiene pactos con nadie" a diferencia de Sánchez, cuyos socios están "envalentonados"



CÁDIZ, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido apoyo al PP para lograr "el cambio" y evitar el "bloqueo" que pretende Pedro Sánchez en las generales del 23 de julio recuperando el 'no es no' que utilizó con Mariano Rajoy en 2016. Dicho esto, ha asegurado que él quiere conformar un Ejecutivo en "solitario", "libre", "sólido" y "fuerte".

"Solo el Partido Popular ofrece mayoría sin tutelas, como diría Fraga, sin tutelas ni tutías, ni chantajes ni bloqueos. Solo el Partido Popular es un partido libre para gobernar España libremente", ha proclamado Feijóo, parafraseando las palabras que Fraga le lanzó a José María Aznar en el congreso que el PP celebró en Sevilla en 1990.

En un mitin en el Palacio de Congresos de Cádiz, ante un millar de personas, según la formación, el líder del PP ha afirmado que el PP está "mirando a la cara a los españoles" porque solo se debe a ellos y "no tiene pactos con nadie", a diferencia de Pedro Sánchez, cuyos socios están "envalentonados".

"He venido a pedir el voto para lograr por fin el cambio completo en nuestro país", ha aseverado, para añadir que después de lograr gobiernos de cambio en municipios y autonomías ahora "toca cambiar España" y que el país tenga "un Gobierno reformista".

"ESTO VA DE UN GOBIERNO DE MAYORÍAS O UN GOBIERNO DE FRIVOLIDADES"

Tras subrayar que el PP está "en condiciones de poder ganar unas elecciones generales", Feijóo ha pedido el voto al PP ante los comicios de julio para tener un Gobierno en solitario, como el que tiene Juanma Moreno en Andalucía. Además, ha señalado a quienes "dicen que quieren que gobierne el PP, pero dividen el voto y bloquean" por ser un voto "útil a Sánchez", en alusión a Vox.

"Esto va de tener un Gobierno de mayorías o un Gobierno de frivolidades. Esto va de que Rufián mande en España o que manden los españoles. Esto va de que los españoles tomen decisiones o que las tome Otegi por nosotros", ha advertido ante un público entregado.

Feijóo ha animado a acudir a votar el día 23, a pesar del calor, para conseguir en Andalucía "el mayor número de diputados y senadores del Partido Popular de toda España". De hecho, ha recalcado que cada día que pasa esta campaña de generales le recuerda a la de hace un año en Andalucía cuando nadie "se atrevía a hablar de mayorías, y mucho menos de mayorías absolutas".

"A todos aquellos que decían que no era posible una mayoría en Andalucía, que no era posible una mayoría en Cádiz son los mismos que dicen que no es posible una mayoría en España y por eso le vamos a demostrar que de la misma forma que ha sido posible una mayoría en Andalucía, una mayoría en Cádiz, va a ser posible una mayoría en toda España", ha resaltado ante los asistentes, que le han respondido con un aplauso.

En este sentido, ha asegurado que van a demostrar que España "quiere un Gobierno de mayoría" que evite el "bloqueo" que, a su entender, pretende Sánchez, quien además busca ser presidente "perdiendo".

"Sánchez es capaz de romper todas las reglas y ahora ya acepta ser presidente perdiendo las elecciones. Pero elegimos y tenemos que decidir entre sanchismo o cambio. O más sanchismo o abrir las ventanas y que se inicie nuevo tiempo en nuestro país", ha agregado.

DICE QUE LE OFRECIÓ UN PACTO "HONRADO", "HONESTO" Y "DECENTE"

Como ya hizo esta mañana en Ciudad Real, se ha referido al debate con Pedro Sánchez organizado anoche por Atresmedia donde, según ha dicho, él "intentó debatir" mientras Pedro Sánchez intentó que él no hablase. Y en ese duelo televisivo, ha proseguido, le ofreció que gobierne el que gane y se le facilite el Gobierno, en un "pacto honrado", "decente" y "honesto".

Sin embargo, ha lamentado que la respuesta de Sánchez fuera "no" a ese ofrecimiento y que rechazase también su propuesta para que los condenados por terrorismo "no puedan ir en las listas electorales" o que un "fugado de la Justicia" como el expresidente catalán Carles Puigdemont pueda representar a España en el Parlamento europeo. A su juicio, "no debería poder volver a presentarse a las elecciones europeas" del próximo año.

Tras asegurar que a Sánchez "le interesaba el ruido y no clarificar las posturas ante los españoles", se ha preguntado para qué se "encerró" durante cuatro días con ministros y asesores en Moncloa para preparar el cara a cara cuando "para lo que ha hecho lo preparaba en 14 minutos". En su opinión ha sido "el peor presidente de la democracia", "soberbio" y "arrogante".

ALERTA DE NO DEJARSE "ENGAÑAR" CON "FALSOS CHEQUES" DE SÁNCHEZ

Ante las promesas electorales que puede hacer el Gobierno en campaña, Feijóo ha avisado que Pedro Sánchez "no es Papá Noel" ni "Melchor, ni Gaspar ni Baltasar" y ha recalcado que todo lo que "regala" a los jóvenes por ejemplo, se lo quitó a sus padres con los impuestos.

"Que no nos engañe con falsos cheques y falsos gratis", ha alertado el candidato 'popular', para subrayar que el presidente del Gobierno ha endeudado a España a "velocidad de ocho millones de euros a la hora".