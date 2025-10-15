El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz celebra sus 40 años con exposiciones, homenajes y actividades paralelas

Archivo - El alcalde de Cádiz, Bruno García, en la presentación de la 40 edición del FIT. - FIT CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) de Cádiz celebra este año, del 25 de octubre al 1 de noviembre, su 40 aniversario con una serie de actividades que pondrán en valor su historia, su papel en la proyección del teatro iberoamericano y su vínculo con la ciudadanía gaditana a través de una programación paralela con exposiciones, homenajes, presentaciones y proyecciones.

La exposición al aire libre '40 años del FIT de Cádiz' se inaugurará el 23 de octubre en la Plaza de España de la capital, y permanecerá instalada hasta el 1 de noviembre, invitando a recorrer la historia del festival a través de sus carteles, imágenes y recuerdos, ha indicado la organización en una nota.

Dividida en cuatro etapas, desde su nacimiento hasta la actualidad, la muestra recupera la memoria de cada edición mediante paneles con códigos QR que enlazan a contenidos interactivos sobre los hitos más destacados de cada año. Diseñada para garantizar la accesibilidad visual y sonora, esta exposición conmemorativa busca acercar al público gaditano, y especialmente a los escolares, la trayectoria de un festival que ha situado a Cádiz "en el mapa internacional" de las artes escénicas.

Para que la ciudad y las nuevas generaciones conozcan el "peso simbólico y artístico" del FIT en la historia reciente del teatro iberoamericano, se ofrecerán visitas guiadas para los centros escolares.

La conmemoración de este 40 aniversario incluye también la presentación del libro 'Memorias de un sueño: Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (1984-2024)', el sábado 25 de octubre a las 12,00 horas en el Espacio ECCO. La publicación, coordinada por Pepe Bablé, exdirector y figura esencial en la historia del FIT, ofrece un recorrido exhaustivo por cada una de sus ediciones.

Con introducción del profesor Luis A. Ramos García (Universidad de Minnesota) y edición a cargo de la doctora Nelsy Echávez-Solano (St. John's University), el volumen documenta cuatro décadas de creación, cooperación y memoria escénica, con un extenso registro de espectáculos, exposiciones y actividades paralelas.

El FIT también celebrará homenajes a tres grandes figuras recientemente desaparecidas y estrechamente vinculadas al festival. Será el lunes 27 de octubre a las 13,00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz.

Ese día se reconocerán a Elena Schaposnik, pionera del Celcit y referente del teatro latinoamericano; Juan Margallo, actor y fundador del FIT, figura clave del teatro independiente español; y Mario Ernesto Sánchez, creador del Teatro Avante y del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami. El acto incluirá también un reconocimiento especial a los 50 años del Celcit, con la presencia de Luis Molina.

La programación conmemorativa se completa con la proyección del documental 'La balada perdida', dirigida por Lolo Ruiz, el sábado 25 de octubre a las 13,00 horas en el Espacio ECCO.

El filme, reciente ganador del Premio Lorca 2025 al Mejor Audiovisual, rescata la historia de la compañía gaditana Carrusel, referente del teatro independiente español en los años 70. A través de materiales de archivo, el documental reconstruye una de las páginas más brillantes y libres de la escena gaditana.

La 40 edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz se desarrollará del 25 de octubre al 1 de noviembre, organizada por el Patronato del FIT, un organismo compuesto por el Ayuntamiento de Cádiz, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta Andalucía, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo AECID, la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz y la Universidad de Cádiz.