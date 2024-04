Feudo', del director isleño javier barón, se proyecta este viernes en el Centro de Congresos

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Cultura de San Fernando va a retomar las proyecciones de películas y documentales en el Centro de Congresos, con la cinta 'Feudo' del director isleño Javi Barón. Será el próximo viernes 12, a las 18,00 horas, cuando se proyecte este largometraje documental y, una vez acabado, el público tendrá la oportunidad de mantener un coloquio con el propio director, con la moderación del actor Paco Clares.

Con este evento, regresan las jornadas cinéfilas que se han llevado a cabo en otras ocasiones y que tienen un carácter gratuito, ya que la entrada es libre hasta completar aforo, ha señalado en un comunicado el Ayuntamiento. "Es una oportunidad para ver este interesante documental que es una fábula realista que reflexiona sobre las razones del éxodo rural y un tipo de vida y de infancia en peligro de extinción", en palabras de la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, quien presentará este documental.

El film, bajo la producción de Hurí, ha obtenido varios premios como es el caso del Premio 'Mirada Andaluza' en el gaditano Festival de Alcances, Premio al Mejor Largometraje del Festival de Cine Descentralizado Lazos, de Castromonte (Valladolid) o su proyección fuera de concurso en el Festival de Málaga. Villanueva de Cauche es un pueblo de Málaga en el que, hasta hace unos años, se vivía bajo la sombra de un régimen feudal y donde las casas se pagaban con gallinas a las marquesas, que eran dueñas de toda la aldea. En este escenario es donde se encuentran Óscar y Fran, dos niños de once años con sueños muy distintos: uno quiere ser cabrero y el otro futbolista.

Es también la historia de Marta, una adolescente que es capaz de integrar perfectamente su pasión por el baile urbano con el fuerte arraigo que siente por su tierra; o la de Andy, un militar británico retirado que ha encontrado en Cauche su lugar en el mundo.

Según el propio director, este proyecto nace de una mezcla de casualidad y obsesión. "Hace muchos años, cuando iba en autobús de Sevilla a Málaga para trabajar en un programa de televisión, veía un caserío medio derruido en el Puerto de las Pedrizas. Siempre trataba de recordar el nombre del pueblo para 'guglearlo', pero me distraía con el paisaje y nunca conseguía leer el letrero del desvío".

Hasta que encontró el nombre y se acercó al lugar, donde esperaba, según cuenta Barón, "un pueblo feo y por eso me sorprendí al dar con su plaza, su torre y sus tres calles perfectamente delineadas. Al instante apareció Alejandro, el alcalde pedáneo, que me contó la historia de este anejo de Antequera y sus habitantes. Entre todos ellos estaba Óscar y también su amigo Fran, dos niños con maneras muy diferentes de ver la vida. También Marta, una adolescente que cada tarde acudía a la puerta del cementerio a grabar sus bailes de TikTok".

A partir de ahí, el director decidió poner el foco en los más jóvenes y no en una serie de conflictos, "no quedarme con el trauma del pasado, sino centrarme en cómo el pueblo miraba al futuro. Construyendo un relato sobre el arraigo y la incertidumbre que causa no saber si vas a poder seguir viviendo en el sitio que te vio nacer".

Esta cinta, más allá de la propia historia del pueblo, habla sobre el problema de la despoblación, que no amenaza solamente a los pueblos, "pone en peligro un estilo de vida. Juan Ramón era de Moguer, Lorca de Fuente Vaqueros y Blas Infante de Casares, muchos de los andaluces más revolucionarios nacieron en un pueblo. Por eso, defender este tipo de vida frente a los peligros del progreso, es defender también nuestra identidad cultural", según ha manifestado el director.