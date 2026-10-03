La fiscal Superior de Andalucía recibe este domingo en Cádiz la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil

La fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago. - FISCALIA SUPERIOR DE ANDALUCIA

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fiscal Superior de la Comunidad de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago Ruiz, recibe este domingo en Cádiz la distinción de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil en el acto central de la semana institucional a nivel nacional, que este año ha celebrado en esta ciudad con motivo de la festividad de su patrona.

El acto será presidido por el ministro, Fernando Marlaska, quien ha propuesto esta distinción, la máxima que concede el cuerpo de la Benemérita, y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 25 de septiembre.

Ana Tárrago Es fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla desde febrero de 2017. Nació en Guadix y es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Accedió a la carrera fiscal en 1985 y su primer destino fue en la Audiencia de Almería y desde 1989 ejerce en la de Granada. En 2004 pasó a desempeñar la coordinación de la Sección de Menores y en 2008, el de fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Granada hasta su nombramiento actual como Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Ha sido vocal del Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado en el periodo 2014-2018 y actualmente es vocal nato del Consejo Consultivo de Andalucía y miebro de la Real Academia de Legislacion y Jurisprudencia de Granada. Ha participado como ponente y profesora en master, seminarios, cursos y conferencias y tiene concedida la Cruz de Honor y de la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

En las presentaciones de la Memoria de esta institución en el Parlamento ha subrayado la "intensa y fructífera" relación con la Guardia Civil, con la que ha realizado varias jornadas formativas y reuniones para "reforzar la coordinación en las actuaciones contra la delicuencia en el territorio, especialmente, contra el narcotráfico del que ya advertía desde hace años de la espiral de violencia con la que está actuando".