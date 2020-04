Los floricultores piden una rebaja fiscal hasta el 0% ante la "ruina" del sector de la flor cortada

CÁDIZ, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía, Luis Manuel Rivera, ha valorado como "insuficientes" las medidas adoptadas por el Gobierno teniendo en cuenta la estacionalidad de la agricultura y los perjuicios que la pandemia está causando a este sector de la flor cortada y planta ornamental. Así, ha reclamado como "fundamental" una reducción de módulos que llegue al cero por ciento.

En una nota, Rivera ha manifestado que "los productores de flor cortada y planta ornamental no pueden hacer frente ahora a la declaración de la renta en base a las ganancias del año pasado porque el desastre de esta campaña ha sido tal que, no sólo no han ingresado un euro, sino que además están endeudados hasta las cejas". Por ello, han pedido "una reducción de módulos que llegue al cero por ciento".

Establecer módulos cero para los floricultores sería "un empuje más", entre otros que hacen falta, para que estos agricultores puedan pensar en continuar con la actividad a pesar de la "ruina en la que está sumido el sector", ya que la principal campaña de flores del año, la de primavera, se ha quedado entera sin vender al suspenderse la Semana Santa y todos los eventos sociales, ha incidido.

"Se ha perdido todo el mercado de un plumazo. Estamos asfixiados, y desde COAG no paramos de buscar soluciones y solicitar medidas que alivien de algún modo la dramática situación en la que nos encontramos", ha afirmado Rivera.

Finalmente, ha recordado que el de la flor cortada es un sector que "tributa muchísimo y tener que pagar ahora el IRPF sería inviable para los productores de flor cortada, muy profesionalizados, que deben afrontar importantes inversiones y, por tanto, son los más afectados por la crisis del coronavirus".