La fotógrafa Cristina García Rodero regresa más de 30 años después al Carnaval de Cádiz de la mano de Cruzcampo

La fotógrafa contemporánea Cristina García Rodero fotografiando en el Carnaval de Cádiz. - CRISTINA GARCÍA RODERO - CRUZCAMPO

Cruzcampo ha invitado a uno de los referentes de la fotografía contemporánea a visitar Cádiz para capturar en una colección de instantáneas el acento del Carnaval de la calle. Cristina García Rodero es una de las fotógrafas documentales "más influyentes" a nivel internacional, con una reconocida trayectoria investigando fiestas, ritos y tradiciones.

Según ha informado la entidad en una nota, esta fotógrafa ha sido reconocida con el Premio Nacional de Fotografía 1996, Medalla de Oro al Mérito a las Bellas Artes 2005, Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo 2014 y Premio PHotoEspaña (2017). Por ello, la empresa ha destacado que Cristina García "posee la sensibilidad y el estilo para convertir escenas populares en auténticas obras sobre la condición humana, la diversidad o, como lo llama Cruzcampo, el acento".

A sus 76 años, García Rodero sigue en activo con exposiciones y libros que la llevan por todo el mundo, y la posibilidad de escoger aquellos proyectos "allá donde sienta que todavía hay historias significativas por mostrar", ha subrayado.

Respecto a esta colaboración, la propia artista ha detallado que esta iniciativa surgió como la oportunidad para cumplir "un propósito pendiente, que era regresar a este Carnaval más de 30 años después, y hacer una parada en Cádiz antes de volver a Sudán y Nigeria".

Primer miembro con nacionalidad española en ingresar en la agencia Magnum, Cristina García Rodero ha documentado en imágenes carnavales en Bulgaria, Grecia, Italia, Colombia, Brasil o México y ha recorrido las ciudades y pueblos de España con más tradición carnavalera.

Esta es la tercera ocasión que visita el Carnaval de Cádiz, tras hacerlo en 1983 y 1993. "Algunas cosas han cambiado, empezando por mí, pero la esencia es la misma que viví entonces. Cádiz es sabiduría y sentido del humor", ha descrito García.

A su juicio, "es la inteligencia en las coplas de los grupos que de forma espontánea se entregan a la gente, que no existirían si no hubiera gente escuchando y riendo con ellos. No importa tanto el disfraz. No importa tanto la belleza", ha puesto en valor la fotógrafa, quien ha explicado que "lo que importa es la unión de la gente, la complicidad en las ganas de salir a compartir alegría, en un 'la calle es mía'".

La artista estuvo el fin de semana pasado trabajando de forma discreta en estas fotografías de impacto que ahora ven la luz, entre mucho material que ha quedado fuera de la selección final. Según ha precisado la entidad, el trabajo se ha centrado en el entorno de los Tinglaos itinerantes de Cruzcampo, como son tablaos y comandos para vivir el carnaval a pie de calle, en esquinas destacadas de la ciudad.

Además, la jornada ha sido documentada por la marca a través de material adicional de tipo making of, donde se ve a la fotógrafa viviendo el Carnaval desde dentro y compartiendo el ánimo con la gente.

La obra de Cristina García Rodero se exhibe en galerías y museos desde Estados Unidos a Francia, desde Alemania hasta Japón. Pero más allá de reconocimientos y logros como ser la primera mujer nombrada Doctor Honoris Causa en la UCLM.

"Es la capacidad de conexión con el espectador lo que convierte sus imágenes en algo realmente trascendente para el público. Cristina García Rodero tiene acento en su mirada, una mirada única que es capaz de capturar esos momentos auténticos para, desde su posición de artista mundial, difundir y mantener la esencia de tradiciones como el Carnaval", han valorado desde Cruzcampo.

Asimismo, ha remarcado que la fotógrafa posee una especial relevancia en cuanto a su labor investigadora en los pueblos pequeños, donde, a su juicio, "el Carnaval estuvo prohibido durante mucho tiempo porque son las fiestas de la libertad y en aquellos años había mucho que decir y no convenía".

"Se despreciaba mucho nuestras tradiciones, se pensaba que eran el retraso de España. Pero en lugar de perderse, han renacido, conscientes de que son nuestras raíces, nuestra personalidad y parte de nuestra historia", ha concluido Cristina García Rodero.