Gamarra (PP), sobre el caso de González Amador: "Se trata de un particular en relación a su actividad particular"

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, atiende a los medios antes de visitar la exposición de fotografía 'Vida y sociedad en los archivos de los fotógrafos de Logroño'. (Foto de archivo). - JPEG - Europa Press - Archivo

TARIFA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha defendido este viernes que el caso que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es el de "un particular en relación a su actividad particular", por lo que hay que abordarlo con "esa perspectiva".

Así lo ha manifestado Cuca Gamarra en una atención a medios en Tarifa (Cádiz) junto al coordinador Nacional de Emergencias del PP y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Gobierno andaluz en funciones, Antonio Sanz, tras mantener una reunión con representantes de asociaciones y sindicatos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de Cádiz.

A la vicesecretaria 'popular' le han preguntado por González Amador al hilo del informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha trasladado al juez de Instrucción número 19 de Madrid en la investigación de la pieza separada en la que se instruye la presunta comisión de un delito de corrupción en los negocios.

El informe de la UCO, consultado por Europa Press y datado el pasado 19 de diciembre, expone que la empresa de González Amador "carecía de medios personales y materiales suficientes" para prestar los servicios de consultoría que facturó a Quirón Prevención, una conclusión basada en el análisis efectuado por la Agencia Tributaria sobre la actividad y estructura de la mercantil.

Sobre este asunto, Cuca Gamarra ha zanjado la cuestión señalando que "se trata de un particular en relación a su actividad particular", por lo que "eso tiene que analizarse e investigarse con esa perspectiva", según ha remachado.