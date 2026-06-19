Gamarra (PP) ve "cada día que pasa" más necesario un "adelanto electoral" y a Sánchez "más solo": "Esto no da más de sí"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Matias Chiofalo - Europa Press

TARIFA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha manifestado este viernes que "cada día que pasa" se evidencia "todavía más" la "necesidad de un adelanto electoral", porque la situación del Gobierno de España es "insostenible" y el presidente, Pedro Sánchez, está "cada día más solo", sin una "mayoría parlamentaria" que le apoye.

Así lo ha trasladado la dirigente del PP en una atención a medios en Tarifa (Cádiz) junto al coordinador Nacional de Emergencias del PP y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Gobierno andaluz en funciones, Antonio Sanz, tras mantener una reunión con representantes de asociaciones y sindicatos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de Cádiz.

A preguntas de los periodistas sobre la situación política nacional y la posibilidad de que el PP presentara una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, Cuca Gamarra ha indicado que "cada día hay más informaciones, más noticias, más causas abiertas, más delitos que presuntamente se han cometido" en el entorno del líder socialista que "están siendo investigados y, por tanto, esto no da más de sí".

"Esta es la realidad", ha sentenciado la dirigente del PP, que ha subrayado que, en este contexto, "España tiene problemas que necesitan soluciones", y ha puesto de relieve que, "mientras sólo se habla de corrupción", los 'populares' se han sentado este viernes con representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que se ven actualmente "abandonados y perseguidos por perseguir e investigar la corrupción", y que piden "medios para combatir la criminalidad que crece", según ha agregado.

Cuca Gamarra ha aseverado que "esto no da más de sí porque no hay una mayoría parlamentaria que apoye a Pedro Sánchez", que "cada día está más solo en La Moncloa" y "más rodeado de causas judiciales" y de "presuntos delitos que se han cometido", según ha abundado antes de apostillar que el fin de la legislatura es "una cuestión de tiempo", porque "esto se ha terminado absolutamente ya".

POR "UN GOBIERNO DECENTE"

La vicesecretaria 'popular' ha reivindicado también la necesidad, a su juicio, de "un Gobierno decente, limpio y que se preocupe de las necesidades reales", y "cuanto antes llegue" éste será "mejor para toda la sociedad española".

En esa línea, ha incidido en señalar que "el Gobierno de Pedro Sánchez no da más de sí", y el presidente "lleva tres años atrincherado en La Moncloa, rodeado de causas judiciales y utilizando los instrumentos del Estado solo para resistir".

"España necesita otra cosa", ha sostenido Cuca Gamarra, que en ese punto ha reivindicado que el PP trabaja "para darle a España esa solución cuanto antes", a partir de "un proyecto consistente y de esperanza que ponga respuestas y soluciones a los problemas reales".

La dirigente del PP ha apuntado que "no será por ganas" por las que el PP no plantea actualmente una moción de censura, sino porque "hacen falta votos", ha agregado, y en ese punto ha resaltado que el Grupo Popular va a volver "a presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa" para que los parlamentarios se puedan pronunciar sobre si quieren "elecciones ya" o que el actual Gobierno "se mantenga".

Cuca Gamarra ha puesto de relieve que, si se va "a los números", son "más en el Congreso de los Diputados" quienes le dicen "a Pedro Sánchez que esto se ha acabado", que "no da más de sí", frente a "aquellos que quieren apoyarle", y ha concluido sentenciando que "va siendo hora" de que el líder socialista "cierre esta etapa y deje que España pueda seguir adelante".