García-Pelayo culpa a Puente de "insultar" a Ryanair y provocar su "huida" del aeropuerto de Jerez (Cádiz)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, atiende a los medios de comunicación en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha afirmado que la marcha de Ryanair del aeropuerto de la ciudad es "un jarro de agua fría" que demuestra "la debilidad del Gobierno de España" y un "desinterés" sobre este asunto, culpando además al ministro de Transportes, Óscar Puente, de provocar esta "huida", ya que "lo que hace es insultar, no habla".

"Que insulte a la oposición, bueno, habrá que aguantarse porque es el ministro que tenemos por ahora, pero es que ha llegado a insultar a Ryanair y al final, cuando uno insulta lo único que recibe es negativas por respuesta", ha lamentado la alcaldesa en una declaración en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press.

Abundando en ese asunto, ha pedido a Óscar Puente que se "repiense la actitud que mantiene en política y en su gestión", porque "al final nos está haciendo muchísimo daño a los jerezanos y a los españoles", considerando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no lo debería consentir, salvo que sea él el que le dé las instrucciones de que insulte".

Ya respecto a la marcha de esta aerolínea, la alcaldesa ha manifestado su tristeza por "haber perdido a Ryanair, parece que para siempre", asegurando que "hemos intentado" mantenerla en el aeropuerto y apuntado que el sector turístico cifraba ayer las pérdidas en unos 80 millones de euros.

"Es lamentable que cuando en Andalucía estamos haciendo un esfuerzo muy importante de la mano del gobierno andaluz, para levantar a Andalucía y para que se cree empleo y que Andalucía siga liderando nuestra tierra, el Gobierno de España pierda oportunidades como esta en una tierra que además es turística", ha manifestado.

García-Pelayo también ha señalado que a Ryanair hay que verlo "no solamente como una posibilidad para atraer turismo, sino también para atraer inversiones", entendiendo que "si queremos que haya empresas en Jerez, que haya inversión, necesitamos que haya conexiones".

En su opinión, desde el Gobierno de España "parece que nos quieren aislar, parece que no les importa en ningún caso discriminarnos", algo que como ha dicho, "le duele" como alcaldesa de esta ciudad "ver que no hay dinero para nuestra tierra y está abierto el grifo permanentemente para Cataluña y su aeropuerto".

"Yo no quiero que se le quite nada a Cataluña pero pido que a Jerez se le dé el mismo trato, y lo cierto es que Pedro Sánchez, como le interesa mandar dinero para Cataluña, pues Jerez es la castigada en este caso", ha concluido.