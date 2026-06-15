Gasol Foundation Golf Experience concluye con "éxito" su segunda edición con referentes del deporte y la sociedad

Un golfista en la segunda edición del Gasol Foundation Golf Experience, celebrado este fin de semana en La Línea de la Concepción (Cádiz) - GASOL FOUNDATION

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La segunda edición del Gasol Foundation Golf Experience ha concluido este fin de semana en La Hacienda Links Golf Resort de La Línea de la Concepción (Cádiz) tras dos jornadas en las que el golf ha vuelto a convertirse en una herramienta para apoyar la labor que desarrolla Gasol Foundation en la promoción de hábitos de vida saludables entre niños, niñas y adolescentes, contando para ello con destacados deportistas, representantes institucionales, empresas colaboradoras y personalidades procedentes de distintos ámbitos.

La competición, que se desarrolló en los recorridos Heathland y Links de La Hacienda Links Golf Resort, buscaba recaudar fondos y dar visibilidad a la prevención de la obesidad infantil, como ha informado Gasol Foundation en una nota.

El viernes 12 de junio, Pau Gasol, presidente y cofundador de Gasol Foundation, protagonizó el saque de honor que dio inicio al torneo antes de la primera jornada de juego en Heathland.

El sábado, los participantes completaron la competición en el recorrido Links, poniendo el broche final a una edición que volvió a destacar por su capacidad para reunir deporte, salud y compromiso con una causa común.

Entre los participantes estaban destacadas figuras del deporte y la socidad como Rudy Fernández, Feliciano López, Helen Lindes, Paula Echevarría, Bernd Schuster, Alberto Berasategui, Jonathan Soriano, Miguel Torres, Ona Carbonell y Paula Leitón.

La cita contó además con la participación de reconocidos profesionales del golf, entre ellos Adri Arnaus, Álvaro Quirós, Ángel Ayora, Paula Martín y Andrea Revuelta, cuya presencia reforzó el vínculo del evento con este deporte.

Junto a ellos, también asistieron invitados procedentes de ámbitos como la gastronomía, la comunicación y el entretenimiento, contribuyendo a ampliar el alcance y la visibilidad de la iniciativa.

Más allá de la competición deportiva, el Gasol Foundation Golf Experience volvió a convertirse en una plataforma para sensibilizar sobre la importancia de fomentar hábitos saludables desde edades tempranas. A lo largo del fin de semana, participantes, patrocinadores e instituciones compartieron distintas actividades y encuentros destinados a dar visibilidad a la misión de Gasol Foundation y al impacto que generan sus programas e iniciativas.

La jornada de clausura reunió a representantes institucionales, patrocinadores y participantes en una cena benéfica que sirvió para poner en valor el trabajo desarrollado por la fundación durante más de una década.

Durante el acto intervinieron Isabel Sánchez, secretaria general para el Deporte de la Junta de Andalucía; Javier Vidal, vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz; y Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, quienes coincidieron en destacar "la importancia" de seguir promoviendo estilos de vida saludables y respaldar iniciativas "capaces de generar un impacto social positivo a través del deporte".

Durante su intervención, Pau Gasol recordó que la fundación nació del "deseo compartido con su hermano Marc de contribuir a que niños y niñas pudieran crecer con mejor salud y afrontar una de las principales amenazas para la infancia actual, la obesidad infantil".

Es por eso que agradeció el apoyo recibido por instituciones, patrocinadores, participantes y colaboradores, destacando la importancia de "seguir sumando esfuerzos para construir entornos más saludables para las nuevas generaciones".

En el plano deportivo, la victoria correspondió al equipo del jugador del DP World Tour Adri Arnaus, que se impuso en la clasificación final tras las dos jornadas disputadas en La Hacienda Links Golf Resort. El equipo del humorista Miguel Lago finalizó en segunda posición, mientras que el equipo de la amateur Paula Martín completó el podio de esta segunda edición.

La velada concluyó con una subasta solidaria con lotes destacados en los que figuraban un pack de recuerdos del Masters de Augusta entregado por Sergio García, unos guantes firmados por Fernando Alonso, una raqueta firmada por Rafa Nadal y unas zapatillas firmadas por Pau Gasol.

Los fondos recaudados durante el evento contribuirán a impulsar programas e iniciativas centrados en la actividad física, la alimentación saludable, el descanso y el bienestar emocional, "pilares fundamentales" de la labor que desarrolla Gasol Foundation para prevenir la obesidad infantil y favorecer entornos más saludables para niños, niñas y adolescentes.

Gasol Foundation ha agradecido el respaldo de la Junta de Andalucía por "su firme compromiso" con esta iniciativa solidaria. También ha reconocido el apoyo de la Diputación de Cádiz, así como la implicación del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, cuyo respaldo está siendo "clave" para impulsar esta nueva edición del torneo benéfico de golf.

De igual modo, la entidad ha puesto en valor la colaboración de Península, Sierra Blanca Estates y Nike, así como el apoyo de Jaguar Festina Group, Turismo y Planificación Costa del Sol, Aqualia, Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, A7GR, Vitbio, Elegant Supreme y Fairmont Residences La Hacienda cuya implicación contribuye al crecimiento y la proyección del evento.

El Gasol Foundation Golf Experience es un torneo de golf exclusivo que combina deporte, solidaridad y alto impacto mediático, impulsado por Gasol Foundation junto con su presidente y cofundador, Pau Gasol. Se trata de una experiencia que reúne a deportistas de élite y líderes empresariales comprometidos con la promoción de la salud infantil.

Creada por Pau Gasol y Marc Gasol en 2013, la fundación es una entidad internacional dedicada a la prevención de la obesidad infantil y la promoción de hábitos de vida saludables.

A través de programas propios, investigación y acciones de sensibilización, la Fundación trabaja para mejorar la salud y el bienestar de niños, niñas y sus familias, especialmente en contextos vulnerables. Además, la entidad impulsa iniciativas de incidencia pública y colaboración institucional con el objetivo de situar la obesidad infantil como una prioridad en la agenda social y política.