Gobierno adjudica 22,7 millones para la rehabilitación del firme en 46 kilómetros de la A-48 y la N-340 en Cádiz

Archivo - Cádiz.- El Gobierno licita por 26 millones la rehabilitación de 46 kilómetros de la A-48 y la N-340 - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

CÁDIZ 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe de 22,7 millones de euros (IVA incluido) un contrato de obras para rehabilitar el firme en 33,7 kilómetros de la autovía A-48 y en 12,3 kilómetros de la N-340, a su paso por los municipios de Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

Según ha informado Transportes en una nota, con esta actuación, previamente licitada, se pretende garantizar la seguridad vial de los usuarios, recuperar la capacidad estructural y funcional del firme, así como conservar adecuadamente el patrimonio viario de titularidad pública.

En concreto, se rehabilitará el firme entre los kilómetros 3 y 36,700 de la A-48 y entre los kilómetros 24 y 36,3 de la N-340.

Los trabajos consisten en la eliminación parcial y reposición del firme existente con un recrecido, extendiendo una nueva capa de rodadura. Con ello, se aumentará significativamente la capacidad estructural del firme para adecuarla a las acciones del tráfico y ampliando, de este modo, su periodo de vida útil.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido más de 105 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Cádiz y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.

Asimismo, en este territorio, el Ministerio ha puesto en servicio la práctica totalidad del nuevo acceso sur al Puerto Bahía de Algeciras, tras una inversión de 43,34 millones de euros, y en julio adjudicó por 17,3 millones de euros (IVA incluido) el contrato de obras para la mejora del acceso norte a dicho puerto.