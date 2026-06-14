El Gobierno descarta construir un dique en la playa de Los Caños (Cádiz) para evitar su constante pérdida de arena

Archivo - Playa de Los Caños en Barbate en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE BARBATE - Archivo

CÁDIZ 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha indicado que no aprecia "justificación ambiental posible" que avale la construcción de un dique u otro tipo de intervención de carácter más permanente en la playa de Los Caños de Meca, en el término municipal de Barbate (Cádiz), que "por su naturaleza, no retiene la arena que pueda aportarse".

En una respuesta escrita a pregunta realizada por el PP, recogida por Europa Press, sobre si va a realizar alguna acción extraordinaria para recuperar el estado de esa playa, el Ejecutivo central ha aseverado que el estado natural de este litoral "es el que tiene actualmente".

Según el Gobierno, la utilización de diques, espigones u otro tipo de medidas estructurales "solo sería justificable en aquellas playas que requieran correcciones a alteraciones antrópicas graves de la dinámica litoral", cuestiones que "no puedan ser resueltas mediante soluciones blandas, basadas en la naturaleza o de retirada estratégica o planificada de ocupaciones".

Ya en octubre de 2025, al ser requerido por Vox sobre esta misma playa y sus pérdidas de arena, el Gobierno advertía que las diferentes realimentaciones llevadas a cabo habían tenido "una permanencia mínima, inferior a un año", y que esas aportaciones "no eran estables sin la adopción de medidas de estabilización artificiales mediante diques", cuestión que ya entonces calificaba de "inviable".

En agosto de 2024 se informó al Ayuntamiento de Barbate que del análisis de estabilidad de esta playa, era "más que conocido" que el estado natural de la misma "es el que tiene actualmente" como podía comprobarse de la serie de fotografías históricas aéreas existentes "desde 1956".

Se trata de una playa confinada, y por tanto, estabilizada, pero con carácter meramente mareal, prácticamente sin playa seca, de ahí que las diferentes realimentaciones llevadas a cabo hayan tenido "una permanencia mínima, inferior a un año", como apuntaba el Ejecutivo en su respuesta a Vox.

"Esta playa siempre ha sido así, una playa mareal y cualquier aporte que se haga, como se viene demostrando, es absolutamente ineficaz", aseguraba, añadiendo que las arenas aportadas "vienen perdiéndose por el pie de playa, cubriendo el arrecife existente, de gran valor ecológico".

Esta misma semana el Ayuntamiento de Barbate lamentaba que la playa de Los Caños no iba a estar lista para la temporada de verano, ya que las obras ejecutadas por la Demarcación de Costas en las bajadas al arenal dañadas durante los fuertes temporales de enero y febrero no iban a estar totalmente terminados. A esto se suma, la evidente pérdida de arena de esta zona del litoral barbateño, que cada año recibe a miles de veraneantes.