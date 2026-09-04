Gobierno destina 10,6 millones en Cádiz para contratar personal para reconstruir infraestructuras dañadas por borrascas

Archivo - Calle de Grazalema (Cádiz) normalizando su estampa tras haber sido escenario de graves inundaciones por el pasado temporal. A 20 de febrero de 2026 en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El BOE ha publicado un Real Decreto del Ministerio de Trabajo y Economía Social que regula las ayudas para impulsar la contratación de personas desempleadas en municipios afectados por los temporales y que destina a la provincia de Cádiz más de 10,6 millones de euros para 36 municipios.

Esta medida ayudará a la normalización del desarrollo de la actividad socio-económica en los municipios afectados, a la vez que incide en la ocupación de las personas desempleadas que sean contratadas para la ejecución de tales obras y servicios, como ha apuntado la Subdelegación de Cádiz en una nota.

Así, las ayudas cubrirán los costes salariales y las cotizaciones sociales de las contrataciones.

A esta cuantía, garantizada a los 36 ayuntamientos beneficiarios, se pueden añadir otros 2.134.768 euros de cuantía adicional, por lo que la cantidad final puede llegar a los 12.808.598 euros, como ha apuntado la Subdelegación de Cádiz en una nota.

El Gobierno de España, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), destina 50 millones de euros para financiar la contratación de personas desempleadas por parte de las entidades locales, con el objetivo de acelerar las labores de reconstrucción y recuperación de las zonas dañadas por los fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía y Extremadura entre noviembre y febrero.

En la provincia de Cádiz, un total de 36 municipios podrán acogerse a estas subvenciones, que permitirán contribuir a la reconstrucción y recuperación de las zonas dañadas mediante la ejecución de obras y servicios de interés general y social.

Hay una financiación mínima de 11.124 euros que se garantiza a cada corporación local, cantidad que se incrementa en proporción a la población, al paro registrado y al coste de los daños sufridos hasta la distribución del presupuesto disponible de 50 millones.

La cuantía máxima de subvención adicional que podrá solicitar cada corporación local, equivalente al 20% de la subvención garantizada, se prevé para distribuir el remanente que pudiera existir entre el presupuesto disponible y el total solicitado de subvenciones garantizadas. Los fondos sobrantes se asignarán hasta su agotamiento por orden de entrada de las respectivas solicitudes.

Respecto a su ámbito temporal, darán derecho a las subvenciones previstas en este real decreto los contratos que se inicien dentro de los doce meses siguientes a la fecha de resolución de concesión de las subvenciones.

Para la determinación de los 36 municipios se ha tenido en cuenta la magnitud de daños provocados por la catástrofe sobre las infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de las entidades locales afectadas; la existencia de una situación financiera que ponga en riesgo su capacidad para hacer frente a su reconstrucción; o que se haya producido su evacuación.

El plazo de presentación de solicitudes para estas ayudas finalizó el lunes 31 de agosto, y está prevista la publicación de un nuevo Real Decreto que incluya los municipios del anexo VI que no se tuvieron en cuenta en este primero, es decir, San Roque, Barbate, Benalup, Conil de la Frontera y El Puerto de Santa María.

El de Jerez de la Frontera será el ayuntamiento que más cuantía reciba, en concreto, 2,1 millones de euros, seguido de Algeciras con 1,2 millones y Grazalema con un millón de euros, entre los que reciben importes superiores al millón. A este dinero hay que sumar la cuantía adicional para cada municipio, que elevaría la ayuda total.