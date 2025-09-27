Gobierno estudia un posible traslado del cuartel de la Guardia Civil en Ubrique (Cádiz) aunque sin una decisión firme

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁDIZ 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha comunicado que "se están estudiando distintas opciones para un posible traslado" del acuartelamiento de la Guardia Civil en Ubrique (Cádiz), valorando los diferentes condicionantes que puedan suponer aunque aclarando que "no existe todavía una decisión tomada al respecto".

Así lo ha expuesto el Gobierno en una respuesta a una pregunta escrita registrada en el Congreso de los Diputados por el grupo Sumar, en el que requieren información sobre las posibles mejoras realizadas en este cuartel con una partida consignada de 45.000 euros, así como su posible traslado futuro a otras instalaciones.

Según el texto de la pregunta de Sumar, recogida por Europa Press, esta Casa Cuartel de Ubrique está "en un enclave estratégico" a la entrada del pueblo, que presta servicios en toda la zona "con agilidad y rapidez" dado su emplazamiento.

No obstante, señala la formación, estas instalaciones se encuentran "en un estado preocupante", por lo que consideran "urgente" el acometer una serie de mejoras. Además, plantean que la posibilidad de un traslado al antiguo edificio de la AISS, propiedad del Ministerio de Trabajo, "no reuniría los requisitos para un óptimo alojamiento de los agentes" por lo que preguntan sobre alternativas a este espacio.

En su respuesta escrita, el Gobierno informa que durante el año 2025, con cargo a los créditos ordinarios de la Dirección General de la Guardia Civil, tanto del Capítulo 6 (Inversiones reales) como del Capítulo 2 (Gastos corrientes), concepto 212 (Reparación, mantenimiento y conservación de edificios), se han llevado a cabo "actuaciones por valor de 68.096,28 euros" en este Cuartel de Ubrique.

Respecto a "las deficiencias" del acuartelamiento, el Ejecutivo central ha señalado que, "con fecha 13 de mayo de 2024", un arquitecto técnico superior de inspección del Servicio de Acuartelamiento de la Guardia Civil llevó a cabo una visita a las instalaciones, emitiendo un informe al respecto.

En función de dicho informe, "se adoptaron las medidas oportunas y, en consecuencia y al objeto de alojar las dependencias oficiales afectadas, la Unidad se ha trasladado a unas dependencias municipales en las que se dispone de varias oficinas donde se llevan a cabo labores de gestión y burocráticas de la Unidad, como Atención al Ciudadano y el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona)".

En ese sentido, se ha comunicado también sobre los pabellones oficiales, que se han visto afectadas "cinco viviendas", lo que ha supuesto que "dos de los afectados se hayan trasladado a una nueva residencia fuera del acuartelamiento, mientras que a los tres guardias civiles restantes se les ha facilitado su reubicación en otros pabellones del acuartelamiento no afectados por las patologías estructurales".