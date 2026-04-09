Gobierno señala que el dispositivo de atención a afectados por borrascas ha registrado casi 5.100 atenciones en Cádiz

Archivo - Un vecino se afana en achicar agua de su vivienda inundada en localidad gaditana de Grazalema tras el paso de la borrasca Leonardo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno de la provincia de Cádiz ha señalado que la Administración General del Estado mantiene operativo el dispositivo de atención dirigido a afectados por las borrascas en distintos municipios de la provincia y ha señalado que en el mes de marzo se han prestado 5.098 atenciones, tanto en las oficinas de atención integral ubicadas en los municipios gaditanos más afectados, como en las unidades habilitadas en la Subdelegación del Gobierno y en la Oficina de Coordinación de la AGE en el Campo de Gibraltar.

En una nota, ha recordado que estas actuaciones consisten en prestar apoyo administrativo en la gestión de las ayudas aprobadas por Consejo de Ministros a través Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero por el que se establecen medidas para la reparación de los daños ocasionados.

Además de la información, asesoramiento y tramitación a particulares, empresas y autónomos, también se está atendiendo a los ayuntamientos que pueden acogerse al paquete de ayudas para afrontar la reparación al 100% de sus infraestructuras municipales tras el paso de los temporales, para obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o provincial, tras su inclusión en la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial, de 20 de marzo de 2026 (BOE 21 de marzo).

En este sentido, ha señalado que próximamente está prevista la publicación de un segundo listado que incluirá a más ayuntamientos que sufrieron daños en sus infraestructuras.

Estas ayudas son complementarias a las contempladas por el Ministerio del Interior para sufragar los gastos en que hayan incurrido las entidades locales para hacer frente a situaciones de emergencia para garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales (reguladas en la Orden INT/305/2026, de 27 de marzo, BOE 2 de abril), y cuyas solicitudes deberán presentarse en la sede electrónica del Ministerio del Interior.

El operativo desplegado en la provincia de Cádiz está integrado por cuatro oficinas de atención integral situadas en los municipios de Grazalema, San Roque, Jerez de la Frontera y Villamartín más afectados, así como por unidades habilitadas en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y en la Oficina de Coordinación de la AGE en el Campo de Gibraltar.

En todas las oficinas se cuenta con personal especializado en la tramitación de las ayudas de la Administración General del Estado y con medios y efectivos de Tragsa, en coordinación con los ayuntamientos. Igualmente, están operativas las 48 oficinas de Correos distribuidas en toda la provincia.

Finalmente, ha recordado que la atención se presta de forma presencial, telefónica y electrónica, tanto para la resolución de consultas como para la gestión de citas previas. También a través del programa 'Administración cerca de ti' presta atención directa en aquellos casos en los que las personas afectadas no pueden desplazarse. Además, cada persona usuaria dispone de personal de referencia para el seguimiento de su caso, con el fin de facilitar la tramitación de los procedimientos.