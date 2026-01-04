Gobierno señala que está "en tramitación" la redacción el proyecto de glorietas y accesos en la N-340 en Tarifa (Cádiz)

Archivo - Punto de la N-340 a su paso por Tarifa (Cádiz). ARCHIVO - 112 ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha señalado que "actualmente" se encuentra "en tramitación" la redacción del proyecto de construcción de varias glorietas y la reordenación de accesos en la carretera N-340, entre los kilómetros 73 y 85, en el término municipal de Tarifa (Cádiz), una vía que suele registras varios accidentes a lo largo del año, el último el 5 de diciembre de 2025, con la evacuación de tres heridos por la colisión de dos turismos.

Así lo señala en una respuesta escrita a una pregunta registrada en el Congreso de los Diputados por el grupo socialista, recogida por Europa Press, en la que se detalla que en julio de 2023 el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobó el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado para la construcción de varias glorietas y reordenación de accesos en la carretera N-340 y que tras esa aprobación, se anunció que se continuaba con la redacción del proyecto de construcción para su posterior licitación de las obras.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha explicado a este respecto que en este proyecto se definirán "el grado de detalle necesario" para las soluciones técnicas, constructivas y funcionales que permitan la ejecución y posterior explotación de la actuación.

Así, una vez que se apruebe definitivamente el proyecto de construcción, previa realización del trámite de información pública y la obtención, en su caso, de las autorizaciones sectoriales correspondientes, se procederá a la licitación de las obras en función de las disponibilidades presupuestarias existentes en el momento de su programación.

Tal y como se informaba en julio de 2023 por parte del Gobierno, la actuación se justifica en las altas intensidades de tráfico que soporta el tramo, acentuadas en el periodo estival, afectando de forma importante al nivel de servicio de la vía entre esta franja del litoral gaditano y las zonas urbanas de la Bahía de Algeciras, donde existen numerosos accesos que penetran directamente en la N-340.

En aquel entonces se estimaba que el presupuesto de las obras sería de 14,13 millones de euros.