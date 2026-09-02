El Gobierno ve indicios de delito en los disparos desde un barco español a una orca en aguas portuguesas

El MITECO abre actuaciones previas de investigación tras el avistamiento de la orca Toñi con posibles marcas de perdigones en su aleta Dorsal. - WEWHALE.ORG/IBERIAN ORCAS

CÁDIZ 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha apreciado indicios de delito en los presuntos disparos realizados desde un barco español en aguas portuguesas contra Toñi, la orca más longeva de la población del Estrecho de Gibraltar y el golfo de Cádiz, cuyas marcas de perdigones en la aleta dorsal se detectaron a mediados de agosto.

En una nota, el Ministerio ha señalado que ha remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente un oficio de traslado de información sobre las actuaciones previas iniciadas por un posible delito contra especies de fauna protegida, en relación con el disparo sufrido por esta orca.

Este envío se enmarca en la investigación que el Ministerio inició nada más conocerse el suceso y en la que se han producido distintas actuaciones en las últimas semanas.

En ese sentido, se ha explicado que las pesquisas apuntan a una embarcación de bandera española que, presuntamente, realizó los disparos contra el especimen en aguas portuguesas.

Asimismo, el Ministerio ha solicitado a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil su colaboración para la identificación, y en su caso toma de declaración, de los presuntos responsable, así como la comprobación de la situación administrativa y documental en relación con la tenencia y uso de armas, la realización del correspondiente informe pericial balístico y la práctica de otras diligencias de investigación que se consideren pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha manifestado que se trata de una especie vulnerable cuya protección está amparada por la ley y que desde el Ministerio se seguirán con las pesquisas, colaborando con la Fiscalía, la Guardia Civil y las autoridades portuguesas para tratar de esclarecer lo ocurrido y "evitar que este daño contra el medio ambiente quede impune".

También ha dicho que se seguirá de cerca la evolución de las heridas de esta orca, que ha sido avistado recientemente junto a un grupo de orcas en aguas gallegas. Al respecto, se ha indicado que, según los indicios disponibles, las heridas están evolucionando de manera favorable.

Desde el 13 de agosto, los agentes medioambientales de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Miteco vienen desarrollando actuaciones previas de investigación, después de recibir información proporcionada por la entidad conservacionista WeWhale tras un avistamiento de este ejemplar con heridas de perdigones en su aleta dorsal.

La directora General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho, y su homólogo portugués, Nuno Miguel Soares Banza, presidente del Consejo de Administración del Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques de Portugal, se encuentran en comunicación para abordar este asunto, en un contexto de coordinación entre las autoridades de ambos países.

LAS ORCAS, ESPECIE "VULNERABLE"

La población de orcas del Estrecho de Gibraltar y del golfo de Cádiz está catalogada como vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA). El artículo 57 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad prohíbe además "cualquier actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos". El incumplimiento de esta normativa puede derivar en sanciones de hasta 2 millones de euros y responsabilidad penal.

Desde el verano de 2020 se vienen produciendo interacciones de ejemplares de la población de orca del Estrecho y del Golfo de Cádiz, con embarcaciones en las aguas atlánticas de la Península Ibérica.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por medio de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, ofrecen una serie de recomendaciones y pautas para todos los navegantes en caso de avistamiento o interacción con orcas en el Atlántico con el objetivo de evitar, o minimizar, los riesgos para los tripulantes, las embarcaciones, la navegación y los propios cetáceos.