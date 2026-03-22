El Gran Teatro Falla de Cádiz acoge este lunes el concierto benéfico de música cofrade 'Pasión y Fe'

Archivo - Imagen de archivo del Gran Teatro Falla de Cádiz. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio gaditano ha anunciado que el próximo lunes, 23 de marzo, a las 20,00 horas en el Gran Teatro Falla de Cádiz tendrá lugar un concierto de música de Cuaresma bajo el título 'Pasión y Fe' en el que intervendrán la Orquesta Sinfónica Artis Et Culturae, el grupo flamenco Eterna Madrugá y la Agrupación Musical Polillas, a beneficio de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Caído de Cádiz y la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús del Milagro en la Sagrada Cena.

Según ha valorado la Administración local, este evento corresponde a la pasión "por nuestra forma de ser y entender la Semana Santa" a través de una propuesta "novedosa y diferente para sentir la tradición y la cultura de nuestra tierra con la emoción de lo que está por llegar".

Bajo este contexto, tres formaciones de trayectorias distintas y registros complementarios dan cuerpo al programa. La Orquesta Sinfónica Artis Et Culturae aportará la arquitectura sonora del concierto; el grupo flamenco Eterna Madrugá llevará al escenario la raíz más íntima de la devoción popular expresada a través del cante; y la Agrupación Musical Polillas, de Cádiz, dará al encuentro la identidad musical cofrade de la ciudad.

En relación, el Ayuntamiento de Cádiz ha considerado que la confluencia de los tres lenguajes "dibuja una lectura de la Semana Santa tan rigurosa como emotiva, inédita en la programación cuaresmal gaditana". En contexto, el director de orquesta será Francisco Javier Gutiérrez y la producción del espectáculo está a cargo de Manuel Marvizón.

En suma, 'Pasión y Fe' forma parte del ciclo Tramos de Cuaresma, con el que la Fundación Cajasol acompaña cada año el tiempo cuaresmal a través de la música, el arte y el patrimonio cultural de Andalucía, y se enmarca en 'Cuaresma para los sentidos', el programa que la entidad lleva a cabo con el Ayuntamiento.