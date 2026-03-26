Grazalema (Cádiz) abre sus brazos al turismo esta Semana Santa especial tras las borrascas: "Es seguro"

Dos senderistas consultan la ruta antes de iniciar su camino en Grazalema (Cádiz) - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

GRAZALEMA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El pueblo de Grazalema, en la Sierra de Cádiz, está preparado para acoger y "abrazar" de nuevo a los turistas que vengan visitarlos durante la Semana Santa tras unos meses en que sus vecinos han tenido que afrontar daños y reparaciones ingentes en casas y establecimientos por las borrascas de finales de enero y principios de febrero, esperando que el apoyo mostrado entonces con donación de alimentos y materiales se transforme ahora en visitas.

El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el municipio "es seguro", a pesar de lo ocurrido hace casi dos meses, y que prácticamente todos los establecimientos y comercios están de nuevo reabiertos y esperando a los visitantes para retomar la normalidad económica y social.

Y es que el turismo es un sector primordial para este pequeño pueblo blanco de la Sierra de Cádiz, que hasta ahora seguía sufriendo las consecuencias de las borrascas al recibir a menos visitantes de los que habitualmente llenan sus calles y plazas, aunque poco a poco y gracias a la mejora del tiempo, esta situación se está revertiendo.

Carlos Javier García ha avanzado que según las previsiones que se manejan en el Ayuntamiento, la ocupación durante la Semana Santa se sitúa en torno al 75%, aumentando hasta el 80 en la segunda parte de esta festividad, entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección. No obstante, sí ha indicado que aunque son datos positivos, son algo más bajos de lo que solían tener en años anteriores.

Esto lo ha explicado aludiendo al estado de algunas carreteras que aún siguen con incidencias, como el corte de la que conecta con El Bosque, y que obliga a entrar a través de Ubrique, o la situación económica actual debido a los conflictos bélicos en Oriente Medio y que están perjudicando al bolsillo de los posibles turistas.

"La Semana Santa siempre es el arranque de la temporada y nosotros estamos convencidos de que la gente que quiera venir a visitarnos es la mejor manera que tiene también para ayudarnos", ha indicado el alcalde, quien ha incidido en que ese "apoyo" que se necesita tras las borrascas ya no es en alimentos o materiales de construcción, sino "en visitas", animando a todas esas personas a que vengan y "reciban ese abrazo que tradicionalmente Grazalema siempre ha dado a la gente que los visita".

Además, ha puesto en valor la capacidad de sus vecinos para tener todo listo para la Semana Santa, recordando esa "fortaleza" de la que tanto se hablaba durante la emergencia de los grazalemeños, y agradeciendo el trabajo de empresas locales, voluntarios y de las propias familias para llevar a cabo esa reapertura total del municipio.

El turismo de naturaleza, que suele atraer también a muchas personas durante los fines de semana, está recuperándose poco a poco con la apertura de senderos en la Sierra de Cádiz, como la del Torreón --el pico más alto de la provincia-- o el Pinsapar. A esto se suman los más de ocho kilómetros de caminos municipales que están operativos para ser recorridos por senderistas y aventureros.

Sobre esto, el alcalde ha nombrado también la ruta del río Majaceite, en donde la Junta está trabajando en su reapertura, y que se quiere tener de nuevo accesible para esta Semana Santa, como ha avanzado.

LOS ALOJAMIENTOS, CON MENOS RESERVAS

Pese a estas buenas previsiones del alcalde, en algunos alojamientos turísticos vaticinan una Semana Santa "floja", con menos reservas que en años pasados, debido a circunstancias como un posible "miedo" que aún pueda prevalecer tras lo vivido con las borrascas, que dejaron imágenes como ríos de agua por las calles de Grazalema, agua brotando por enchufes y grietas de paredes y el desalojo completo del pueblo.

En el Hotel La Mejorana, su responsable Andrés Sánchez ha señalado que sus reservas para Semana Santa oscilan sobre "el 40% en estos momentos", una cifra "muy floja" respecto a años anteriores, cuando podían alcanzar "un 80%".

Ante esto, ha lamentado ese "miedo" de los turistas a pesar de que Grazalema "está preparada" para continuar con su actividad habitual, un pueblo en el que, como ha contado, apenas quedan vestigios de lo sufrido en febrero y que, tras el desalojo completo y su posterior vuelta 11 días después, "abrieron los brazos" a todo el que quisiera visitarlos, conscientes de la importancia que tiene el turismo en este pequeño pueblo enclavado en el Parque Natural Sierra de Grazalema.

En ese sentido, el alcalde también ha apuntado que el municipio es "de los más seguros" ya que cuentan con estudios técnicos que avalan su habitabilidad y recordando que si fuera de otro modo, su población no habría regresado a sus hogares tras tener que abandonarlas el pasado 5 de febrero por las intensas lluvias.

Además de las posibles causas del descenso del turismo, también se ha puesto el foco en la falta de conexión del tren entre Madrid y Málaga, y en el autobús con Ronda, que puede perjudicar a la llegada de turistas internacionales, que suelen utilizar estos medios para visitar Grazalema.

En el Camping de Tajo Rodillo, en la entrada de Grazalema, no están sufriendo tanto estos efectos y ven como cada día van aumentando sus reservas para Semana Santa. Así con todo, han reconocido que las primeras preguntas que les hacen los futuros clientes es si es seguro estar en el pueblo y cómo están las carreteras para llegar.

Desde la asociación de la Asociación de Casas Rurales de Cádiz (Acaruca) han destacado los "malos datos" que están registrando para esta próxima festividad, aunque resaltando que para el fin de semana del Gran Premio de MotoGP en Jerez, las reservas sí están aumentando, y que incluso ya están gestionando alquileres para la temporada de verano.

Aunque Grazalema parece que se esté llevando la peor parte en cuanto a reservas en casas rurales, Acaruca ha indicado que en puntos como Arcos de la Frontera estos alojamientos están teniendo mejor previsión, motivado porque ahí las casas son "más baratas que los hoteles" y en pueblos como estos tienen el atractivo de una Semana Santa singular que puede servir de interés para el turista.