Guardia Civil recupera en Los Barrios (Cádiz) tres vehículos robados en Sevilla

Uno de los vehículos recuperados por la Guardia Civil en Los Barrios - GUARDIA CIVIL

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto Principal de Los Barrios, en la provincia de Cádiz, han recuperado tres vehículos, modelo Toyota Rav 4, que habían sido robados en Sevilla, uno de ellos perteneciente a un policía local de esa ciudad.

En una nota, el Instituto Armado ha detallado que el pasado 17 de agosto un agente de la policía local de Sevilla informó a la Guardia Civil que había localizado su vehículo, robado unos días antes en Sevilla, estacionado en una calle de la localidad de Los Barrios.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, se constató que se había denunciado el robo de otros dos vehículos de la misma marca y modelo también en Sevilla y con pocos días de diferencia.

Ante estos hechos, se estableció un dispositivo de búsqueda sospechando que los otros dos automóviles podrían haber sido trasladados también a Los Barrios. Esto llevó a la localización el mismo día de los otros vehículos robados, los cuales se encontraron estacionados en distintos puntos de la localidad barreña.

Los tres vehículos, modelo Toyota Rav 4, tenían forzada la ventanilla trasera y sus sistemas gps habían sido inhabilitados para evitar que se conociera su ubicación.

Los vehículos han sido devueltos a sus respectivos propietarios y la investigación continúa abierta para identificar a los presuntos autores de los hechos.