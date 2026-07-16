Herida una mujer en un accidente de tráfico tras impactar con un coche de la Policía Nacional en Cádiz

Efectivos de bomberos y 061 asistiendo a la mujer herida tras volcar el coche en Cádiz. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

CÁDIZ 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida en la mañana de este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la intersección entre la Avenida de la Sanidad y Avenida de la Constitución de 1812 en Cádiz capital, tras colisionar con un vehículo de la Policía Nacional. El vehículo quedó volcado y la mujer tuvo que ser rescatada por los bomberos.

Según ha explicado el Consorcio Provincial de Bomberos, el siniestro se produjo sobre las 9 horas, cuando un vehículo de la Policía Nacional impactó con un turismo que volcó por completo, dejando a una mujer atrapada en el interior, bocabajo y presionada por su propio cuerpo.

Así, los efectivos de bomberos colaboraron con los sanitarios del 061 en la adecuada estabilización de la accidentada, forzando el maletero para poder sacarla con ayuda de una tabla espinal para posteriormente ser trasladada al hospital.

Finalmente, también han procedido a la estabilización del vehículo siniestrado con ayuda de un vehículo grúa, para que posteriormente pudiera ser retirado de la vía donde se ha producido el accidente.