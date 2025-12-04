Un hombre buscado por la justicia trata de evitar su arresto en Jerez (Cádiz) atacando a los policías con su perro

Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

Un hombre, sobre el que pesaba una orden de detención y personamiento emitida por un Juzgado de lo Penal de Jerez de la Frontera (Cádiz), trató de evitar su arresto azuzando a su perro de gran tamaño contra los agentes de la Policía Nacional de Cádiz que intervieron en su detención.

Los agentes lograron evadir los envites y dentelladas del animal mientras el responsable se refugiaba en una vivienda cercana en la barriada jerezana del Polígono de San Benito, ha indicado la Policía en una nota.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles 26 de noviembre, cuando los agentes realizaban un patrulla rutinaria de seguridad por la zona conocida como de "las casitas bajas". Allí, observaron a un individuo contra el que tenían conocimiento que pesaba una orden de detención emitida por un juzgado.

Cuando los agentes le dieron el alto para tratar de identificarlo, el varón emprendió la huida hasta un domicilio cercano, del que volvió a salir instantes después con un perro de gran tamaño al que jaleaba con palabras como "atácalos" o "mátalos" para que el animal atacara a los agentes.

Finalmente, el individuo depuso su actitud y retuvo al animal antes de obligar a los agentes a repeler la agresión. De esta manera, Fue detenido y el animal inmovilizado y trasladado a las instalaciones municipales en colaboración con el Servicio de Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez, cuyos profesionales comprobaron que el animal carecía del chip obligatorio.

El individuo fue trasladado a dependencias de la Comisaría de Jerez en calidad de detenido como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, e ingresó en el área de detención hasta que fue puesto a disposición de la autoridad judicial.