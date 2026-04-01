Horeca Cádiz eleva al 81% las previsiones iniciales de ocupación durante la Semana Santa

Imagen de una procesión por el centro de San Fernando (Cádiz) en la Semana Santa de 2026 - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

CÁDIZ 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Hostelería de la Provincia de Cádiz (Horeca) ha elevado al 81% las previsiones iniciales de ocupación durante estos próximos días festivos de la Semana Santa, cuando hace una semana se quedaban en un 69%, todo ello motivado por las reservas de última hora, que van a beneficiar a los hoteles gaditanos.

Según datos de Horeca, recogidos por Europa Press, la media provincial entre el Jueves Santo y el Sábado Santo se sitúa en un 81, con el Viernes Santo con el mejor dato de la Semana Santa, con un 85% de ocupación, unos datos que mejoran levemente los resultados del año pasado, cuando se llegó al 79% de reservas.

Por municipios, Conil de la Frontera y Chipiona, con un 91 y un 90 por ciento, van a ser los que lideren el alojamiento de turistas en estos próximos días festivos. En concreto, la localidad conileña tendrá un lleno técnico el jueves y viernes, donde espera un 95 y 96 por cierto de ocupación, respectivamente, bajando al 82% el Sábado Santo. En Chipiona, la reserva en sus hoteles estará al 91% el Jueves y Viernes Santo, y el sábado al 88%.

La capital, Cádiz, espera para esta Semana Santa una ocupación hotelera que alcanza el 78,5%, siendo el Viernes Santo su mejor día, con un 83%, mientras que el jueves prevé un 78% de reservas. En Jerez de la Frontera, su media está en el 81%, de tal manera que el Jueves Santo tendrá un 83%, el Viernes Santo se elevará a un 85% y el Sábado Santo bajará al 76%.

Cabe resaltar además la mejora que han experimentado las previsiones en El Puerto de Santa María, donde hace una semana se esperaba un 55% y que ahora ya llega al 79% de ocupación, debido a esas reservas que se han ido haciendo en estos últimos días ante la mejora del tiempo. En concreto, el municipio portuense, que tiene a punto sus playas, va a tener un 81% el jueves 2 de abril, un 86% el viernes y un 72% el sábado.

A esto se suma San Fernando, que tendrá su mejor dato este Jueves Santo con un 80% de ocupación, y reduciendo levemente sus cifras el viernes, con un 76%, y el sábado, con un 71%, haciendo que su media se quede en un 76% en estos tres días de la Semana Santa.

En otros puntos turísticos de la provincia como Chiclana de la Frontera o Rota, la ocupación va a estar en un 83 y 80 por ciento de media, respectivamente, mientras que en Zahara de los Atunes se prevé un 82%.