Horeca Cádiz eleva al 81% las previsiones iniciales de ocupación durante la Semana Santa

Imagen de una procesión por el centro de San Fernando (Cádiz) en la Semana Santa de 2026
Imagen de una procesión por el centro de San Fernando (Cádiz) en la Semana Santa de 2026 - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 1 abril 2026 16:05
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CÁDIZ 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Hostelería de la Provincia de Cádiz (Horeca) ha elevado al 81% las previsiones iniciales de ocupación durante estos próximos días festivos de la Semana Santa, cuando hace una semana se quedaban en un 69%, todo ello motivado por las reservas de última hora, que van a beneficiar a los hoteles gaditanos.

Según datos de Horeca, recogidos por Europa Press, la media provincial entre el Jueves Santo y el Sábado Santo se sitúa en un 81, con el Viernes Santo con el mejor dato de la Semana Santa, con un 85% de ocupación, unos datos que mejoran levemente los resultados del año pasado, cuando se llegó al 79% de reservas.

Por municipios, Conil de la Frontera y Chipiona, con un 91 y un 90 por ciento, van a ser los que lideren el alojamiento de turistas en estos próximos días festivos. En concreto, la localidad conileña tendrá un lleno técnico el jueves y viernes, donde espera un 95 y 96 por cierto de ocupación, respectivamente, bajando al 82% el Sábado Santo. En Chipiona, la reserva en sus hoteles estará al 91% el Jueves y Viernes Santo, y el sábado al 88%.

La capital, Cádiz, espera para esta Semana Santa una ocupación hotelera que alcanza el 78,5%, siendo el Viernes Santo su mejor día, con un 83%, mientras que el jueves prevé un 78% de reservas. En Jerez de la Frontera, su media está en el 81%, de tal manera que el Jueves Santo tendrá un 83%, el Viernes Santo se elevará a un 85% y el Sábado Santo bajará al 76%.

Cabe resaltar además la mejora que han experimentado las previsiones en El Puerto de Santa María, donde hace una semana se esperaba un 55% y que ahora ya llega al 79% de ocupación, debido a esas reservas que se han ido haciendo en estos últimos días ante la mejora del tiempo. En concreto, el municipio portuense, que tiene a punto sus playas, va a tener un 81% el jueves 2 de abril, un 86% el viernes y un 72% el sábado.

A esto se suma San Fernando, que tendrá su mejor dato este Jueves Santo con un 80% de ocupación, y reduciendo levemente sus cifras el viernes, con un 76%, y el sábado, con un 71%, haciendo que su media se quede en un 76% en estos tres días de la Semana Santa.

En otros puntos turísticos de la provincia como Chiclana de la Frontera o Rota, la ocupación va a estar en un 83 y 80 por ciento de media, respectivamente, mientras que en Zahara de los Atunes se prevé un 82%.

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