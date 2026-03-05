El Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar (Cádiz) colabora con la atención integral de niños con cáncer y sus familias

Imagen del convenio firmado por el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar con la Asociación 'Por una sonrisa'. - QUIRÓNSALUD CAMPO DE GIBRALTAR

CAMPO DE GIBRALTAR (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar (Cádiz) ha refrendado su compromiso con la atención integral de los niños con cáncer y sus familias en el conjunto de la provincia de Cádiz a través de la firma de un convenio con la Asociación de amigos reunidos para conseguir una sonrisa (conocida popularmente como 'Por una sonrisa').

En virtud de dicho acuerdo, que cuenta con el apoyo de la Fundación Quirónsalud, la asociación 'Por una sonrisa' podrá desarrollar un proyecto que combina el acompañamiento emocional, educativo y psicosocial de los menores y sus familiares a través de los programas 'Magic-Teachers' y 'Mi hijx tiene cáncer, ¿qué hago?', según ha informado la entidad en una nota.

En concreto, el programa de atención educativa 'Magic Teachers' pretende que los alumnos con cáncer no pierdan el ritmo del programa de estudios de sus respectivos centros tras las largas estancias hospitalarias y tratamiento domiciliario.

La iniciativa ha incluido acciones tutoriales de planificación y organización de estudios, una labor de sensibilización en centros educativos para la adaptación del currículum escolar, la coordinación con tutores escolares, clases particulares online de refuerzo educativo y acciones dirigidas a favorecer la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos.

Por otra parte, el programa de atención psicooncológica 'Mi hijx tiene cáncer, ¿qué hago?' ha agregado al proyecto el trabajo de impacto del diagnóstico de cáncer en las familias y acompañamiento en el proceso de asimilación de las circunstancias.

Se trata, en suma, de "abordar las emociones que surgen cuando el proceso avanza y la necesidad de adaptación se hace imprescindible", ha comentado la presidenta de Por una sonrisa, Eva Ledesma.

Por su parte, el gerente del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, Rafael García Meléndez, ha subrayado que iniciativas como esta "refuerzan y consolidan nuestro compromiso como hospital con las asociaciones de pacientes, con las que guardamos una estrecha colaboración durante todo el año con numerosas iniciativas en el marco de nuestra responsabilidad social corporativa".

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa, Materno-Infantil), Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.

