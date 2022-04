La identidad mestiza marca el 19º Festival de Cine Africano simbolizada en un cartel de Maïmouna Guerresi

TARIFA (CÁDIZ), 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de rojo caminando sobre un trampolín, suspendida en un espacio cósmico y envuelta de un aire espiritual es la imagen del cartel que anuncia e ilustra la 19ª edición del Festival de Cine Africano (FCAT) que se celebrará entre el 27 de mayo y el 5 de junio en Tarifa, Tánger y en varias extensiones de Cádiz y Ceuta y que apela a la identidad y al equilibrio entre culturas.

Con Luis Méndez, director del Cicus, actuando como anfitrión, la directora del Festival, Mane Cisneros, y el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz Giráldez, se han encargado de desvelar el cartel de la edición 2022 durante una velada en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus).

La artista multimedia, a caballo entre Italia y Senegal, Maïmouna Guerresi, autora de una obra impregnada de espiritualidad sufí, ha agradecido al festival a través de un vídeo la elección de esta imagen titulada Trampolín rojo. "Esta imagen se vuelve una posible metáfora de una suspensión entre las dos culturas y a la vez de un equilibrio entre las dos", la occidental y la africana, ha explicado.

Para la directora del FCAT, Mane Cisneros, esta edición significa "un paso sereno hacia esa normalidad que tanto deseamos", tras dos años de festival marcados por la pandemia. "Multiplicamos la presencialidad en las sesiones cinematográficas y las actividades colaterales, así como el espacio formativo y de industria", ha explicado.

Asimismo, Cisneros ha aplaudido que Ceuta, a través de la Universidad de Granada y la Universidad de Cádiz, "se sumen por fin este año al FCAT que espera así volver a ser un espacio privilegiado donde sur y norte dialogan a través del cine". En opinión de la directora del festival, "la imagen de Maimouna Guerresi pone en escena perfectamente ese espíritu sereno y de diálogo con el que afrontamos esta nueva edición".

Además, la directora y el alcalde de Tarifa han anunciado durante esta presentación del 19º FCAT que el artista tarifeño Guillermo Pérez Villata diseñará el galardón de los premios del festival a partir de esta edición.

El reconocido e internacional artista plástico, icono de los años 80, está muy vinculado al festival de la ciudad en la que nació y donde vive, con la que se siente muy identificado. "Aquí he visto películas que me impresionaron", señalaba en la pasada edición un artista que también destaca por su amor a África y por las trazas del continente que laten en sus pinturas y esculturas.

El Festival de Cine Africano-FCAT no solo se detendrá en el cine del continente vecino, si no que, como ocurre en cada edición, mirará hacia la afrodescendencia en el mundo, con especial interés en la latinoamericana.

Las diásporas africanas en todo el mundo constituyen una valiosa fuente de patrimonio común de la humanidad, por ello la sección paralela La tercera raíz ofrecerá en Tarifa películas que siguen las huellas de la diáspora en países americanos en un acercamiento que permite enlazar desde una perspectiva cinematográfica la visibilidad e invisibilidad del negro en un continente donde la población afrodescendiente alcanza los 200 millones de personas de un total de 625 millones de latinoamericanos.

En la 19ª edición del festival prevalecerá la cinematografía de la República Dominicana, donde el legado cultural de África está presente en todos los ámbitos de la vida de este pueblo. Tanto, que el viceministro de Política Exterior Multilateral del país, Rubén Silié, afirma que en República Dominicana "todos somos afrodescendientes, hasta los blancos, y hay que reivindicarlo".

Otra de las novedades de la 19ª edición del FCAT será su extensión en el Campus Universitario de Ceuta gracias a un acuerdo con la Universidad de Granada y con la Fundación Premio Convivencia del Ayuntamiento de Ceuta. Una extensión que no pudo ponerse en marcha tal y como estaba previsto el pasado año a causa de las medidas sanitarias. Se prevén proyecciones de películas, cortometrajes y largometrajes de la programación de esta edición, además de encuentros presenciales con directores.

Asimismo, en esta edición volverá a activarse el 'workshop' de posproducción FCAT LAB, que programará encuentros 'one to one' y un mercado de proyectos, otorgando un total de 20.000 euros de premios en metálico y en servicios para el desarrollo de producciones cinematográficas mayoritariamente africanas.

Por su parte, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) organizará el 2 de junio en Tarifa un 'showcase' donde cinco empresas españolas, representantes de los servicios de posproducción, se presentarán ante productores y directores africanos tanto presencialmente como en streaming. Además, ese mismo día, también se hablará sobre la guía Who is Who-Shooting in Spain, en la que el profesional del audiovisual extranjero tiene una completa información sobre la industria en España y su tejido empresarial y profesional.

Se trata de un trabajo impulsado por ICEX-Invest in Spain, para el que ha contado con la colaboración del sector a través de la asociación de Productoras Españolas de Audiovisual Internacional (Profilm), la Alianza Industrial Audiovisual (ALIA), la asociación de Productoras Publicitarias de España (APCP) y la Spain Film Commission.

El Festival de Cine Africano-FCAT forma parte de Pantalla, la Federación Estatal de Coordinadoras de Festivales de Cine y Contenidos Audiovisuales, que aúna a 170 festivales de ocho coordinadoras y 14 comunidades autónomas que suman un total de un millón de espectadores, apostando por la calidad, diversidad y pluralidad.