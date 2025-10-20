Identificadas 20 personas en una concentración de motos tras la Superbike en el circuito de Jerez (Cádiz)

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha identificado este pasado domingo a un total de 20 personas que se encontraban participando en una concentración de motos tras la celebración del Gran Premio de Superbike, que se ha desarrollado este fin de semana pasado en el circuito de Jerez de la Frontera.

En un comunicado, el Instituto Armado ha indicado que se formularon cuatro denuncias por posesión droga, cuatro denuncias por delitos de seguridad vial y se imputó a una persona por un delito de conducción al carecer de los puntos del permiso de circulación.

Además, se procedió a la aprehensión de una moto de cross sin matrícula, que fue retirada por Policía Local de Jerez. Su conductor fue denunciado por carecer de seguro en vigor y porque la motocicleta carecía de ITV en vigor.

Este servicio se ha llevado a cabo tras finalizar el despliegue de seguridad por la Superbike, cuando los agentes localizaron una concentración personas y motos de cross a la altura del parking C del circuito.

Como consecuencia de la rápida actuación de la Guardia Civil, se disolvió esta concentración sin más novedad.