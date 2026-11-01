Identifican a una vecina de Rota y exalumna de la Universidad de Sevilla entre las víctimas del accidente de Urda

Archivo - Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Diego Radamés - Europa Press

ROTA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rota (Cádiz) ha confirmado que la vecina de la localidad roteña, Cristina Ferris Villanueva, se encuentra entre las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido este pasado miércoles, 28 de octubre, que por el momento se ha cobrado la vida de 69 personas.

En un comunicado a través de su perfil oficial de Facebook, consultado por Europa Press, el Consistorio ha lamentado "profundamente" el fallecimiento, que "nos llena de dolor y consternación".

"En estos momentos de inmensa tristeza, el alcalde, en nombre de la Corporación municipal y de toda la ciudadanía roteña, traslada su más sentido pésame y todo su cariño y apoyo a sus familiares, amistades y seres queridos, acompañándolos en estos difíciles momentos", han agregado.

De este modo, la localidad "se une al dolor de su familia y de todas las personas que hoy lloran su pérdida en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo, compartiendo el sentimiento de pésame por todos y cada uno de los fallecidos y sus familias.

Descanse en paz".

Por su parte, la Universidad de Sevilla (US), institución académica de la que es antigua alumna, se ha unido al dolor por el fallecimiento de la profesional de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), el cual ha causado una "profunda consternación en la comunidad universitaria, especialmente en la Facultad de Farmacia, a la que precisamente se dirigía cuando se produjo el accidente".

"Hay pérdidas que sentimos especialmente próximas porque nos recuerdan que el vínculo entre una universidad y sus estudiantes permanece mucho después de finalizar los estudios. La de Cristina es una de ellas", han añadido.

La rectora de la US, Carmen Vargas, ha querido hacer llegar a sus allegados y compañeros de profesión un mensaje de "solidaridad y afecto" ante una pérdida "tan dolorosa". "En estos días de duelo, nuestra institución mantiene también su recuerdo y solidaridad con todas las personas afectadas por esta tragedia, especialmente con las familias que han perdido a sus seres queridos".

"La Universidad de Sevilla conservará con afecto y gratitud el recuerdo de Cristina Ferris Villanueva, cuya trayectoria personal y profesional permanecerá vinculada a la historia de nuestra comunidad universitaria", han concluido.