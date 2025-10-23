La implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Cádiz capital se debatirá el 31 de octubre en un pleno extraordinario

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado del teniente de alcalde delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, y el concejal delegado de Movilidad, José Manuel Verdulla, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado del teniente de alcalde delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, y el concejal delegado de Movilidad, José Manuel Verdulla, ha anunciado que el próximo viernes 31 de octubre se celebrará un pleno extraordinario en el que se debatirá y someterá a aprobación la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad gaditana.

La aplicación de esta ZBE se hará "de manera progresiva" y será posible porque "ya está lista" la redacción de la ordenanza municipal y el proyecto técnico de bajas emisiones, ha indicado el alcalde en una nota recogida por el Ayuntamiento.

Como ha recordado García, la ley "obliga" a que los municipios de más de 50.000 habitantes adopten planes de movilidad sostenible y la inclusión de una zona de bajas emisiones, cuyo objetivo es mejorar la calidad ambiental y atmosférica.

En ese sentido, ha manifestado que cuando llegó al gobierno del Ayuntamiento, tras las elecciones de mayo de 2023, se encontró un trabajo ya iniciado a este respecto por el anterior gobierno del representante de Adelante Cádiz, José María González 'Kichi', un modelo "más restrictivo y drástico" que el que se someterá a aprobación la próxima semana, y que "pretendía que en un plazo de cinco años solo pudieran circular en Cádiz vehículos con etiqueta ECO y cero".

El alcalde ha señalado que en lo que se llevará a pleno sí se mantienen las dos zonas que estaban previstas en el documento anterior. Por un lado, la interior del casco histórico, es decir, todo lo que queda en el interior de la circunvalación del mismo, y por otro lado, el paseo marítimo en el tramo comprendido entre el hotel Playa Victoria y la calle Caracola. Se trata pues de un área de 1,24 kilómetros cuadrados.

Como se ha indicado, en el año 2026 podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones los vehículos de las personas residentes en Cádiz en todas las categorías de etiquetas o los que carecen de ella. En el caso de las personas de otras localidades, podrán acceder las que tengan distintivo Eco, Cero o C, no pudiendo acceder los que cuenten con etiqueta B o los que no tengan distintivo.

En el año 2027 el criterio será el mismo, salvo que se aumenta la restricción también en el caso de los vehículos con etiqueta C. Es decir, solo podrán acceder los residentes en Cádiz y los procedentes de otras localidades con etiqueta Cero y Eco. Sin embargo no podrán acceder de fuera los que tengan etiqueta B, C o los que no tengan ninguna.

Por tanto, las personas residentes en Cádiz no se verán afectadas por las limitaciones de la ZBE salvo aquellas que sean determinadas por el tráfico.

Las razones por las que se va a aplicar la ZBE de esta manera son dos, medioambientales y del propio tráfico. En cuanto a las medioambientales, se ha hecho un seguimiento de los datos de la estación que mide la calidad del aire en la ciudad de Cádiz.

Sobre esto se ha resaltado que el último informe de la Red de Vigilancia y Control del aire en Andalucía de 2023 refleja que Cádiz cumple con todos los parámetros en cuanto a la calidad del aire relacionado con las emisiones y que durante el año 2024 en la gran mayoría de los días la calidad del aire fue "buena o muy buena".

Bruno García ha manifestado que en el proyecto técnico para la implantación de la ZBE, que ha sido realizado por una empresa externa y donde se analizan todos los parámetros, se establecen una serie de objetivos que se deben cumplir "desde ahora y hasta 2030" en lo que se refiere a emisiones y calidad del aire.

En Cádiz, ha añadido, "ya alcanzamos los objetivos marcados por la directiva europea en estos parámetros estando, según dice el propio proyecto técnico, en una posición favorable respecto a los valores de contaminación ambiental", apuntando que "la legislación actual y prospectiva en materia de calidad del aire se cumple".

En este proyecto se recomienda que no se pongan en marcha acciones drásticas en referencia a la implantación de la ZBE aunque se establecerá un protocolo en el caso de que haya un periodo en el que la calidad del aire indique que es necesario restringir más el acceso a la ZBE.

El Ayuntamiento ha recordado que la ZBE es obligatoria y que tiene como objetivo mejorar la calidad ambiental y atmosférica, por lo que tendría sentido aplicar medidas "drásticas" allá donde haya un problema de mala calidad del aire. En Cádiz se aplicará de manera que los residentes no tengan restricciones atendiendo a esa situación medioambiental.

Por otro lado, en relación a las razones de tráfico, la zona interior del casco histórico ya es casi una Zona de Bajas Emisiones porque la configuración estrecha de su viario invita a no circular por su interior. Además, muchas de las calles se encuentran peatonalizadas y la limitación del aparcamiento en el interior a los residentes supone también una disminución del tráfico. También se ha defendido que hay "una buena red de aparcamientos públicos en el perímetro del casco histórico".

En lo que se refiere al paseo marítimo, se ha indicado que ya se aplica como una ZBE porque solo permite el acceso a los residentes con plaza de garaje.

Con este modelo no se verán afectados ni los vehículos de carga y descarga, ni los taxis ni las personas con movilidad reducida, entre otros.

El alcalde ha indicado que está previsto que la ZBE pueda estar en marcha y aplicando sanciones "en los últimos días del mes de diciembre", que es a lo que obliga la normativa. La sanción es de 200 euros por incumplimiento, que puede aumentar en un 30% en el caso de reincidencia durante un año.

Ahora se abrirá un periodo de información a la ciudadanía y se establecerán canales de comunicación para que conozcan cómo va a funcionar y todas las casuísticas posibles. Estará operativa también la oficina de información al ciudadano en el Palacio de Congresos.

La inversión para la puesta en marcha de este sistema ha sido de 2,3 millones de euros, a través de fondos Next Generation y municipales. Con ello se han instalado 33 cámaras en los accesos al casco histórico y al paseo marítimo y dos estaciones de medición de la calidad del aire. También se cuenta con un software para la identificación de vehículos con el objetivo de detectar si tienen permiso para acceder a la ZBE.

Próximamente se instalarán pantallas de comunicación a la ciudadanía para informar de la calidad del aire y de las plazas de aparcamiento disponibles en los parkings.

El alcalde ha insistido que este modelo de ZBE es "el más adecuado para la ciudad por las circunstancias ambientales de buena calidad del aire y por la propia configuración de su tráfico", reiterando que el residente de Cádiz "no se va a ver afectado".

"El objetivo es mantener la calidad medioambiental del aire y poner en marcha otras medidas como el aumento de la peatonalización de calles en el casco histórico y la mejora del transporte público", ha concluido.