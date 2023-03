La inauguración de una calle a Almudena Grandes inicia este sábado las acciones del 8-M en Chiclana (Cádiz)

CHICLANA (CÁDIZ), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada municipal de Mujer en el Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz), Susana Rivas, ha presentado el programa de actos que se desarrollarán con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que arrancará este sábado con la inauguración de una calle dedicada a la escritora Almudena Grandes.

Un evento que comenzará a las 11,00 horas del sábado, 4 de marzo, y que contará con la presencia de Luis García Montero, pareja de la escritora madrileña fallecida en noviembre de 2021, como ha apuntado el Ayuntamiento de Chiclana en una nota.

El Consejo de las Mujeres aprobó por mayoría en el pleno de febrero esta designación, al considerar que Almudena Grandes era "una escritora muy relacionada con nuestra provincia y con una amplia trayectoria en la lucha por los derechos de las mujeres en diferentes lugares donde ha podido presentar artículos", como expuso la delegada municipal de Mujer, Susana Rivas, tras aquel pleno.

Respecto a las actividades organizadas en torno al 8 de marzo, Rivas ha expresado que este día es "todos los días", porque "trabajar por la igualdad no es algo puntual, sino que es un trabajo continuo y con toda la sociedad, siempre de la mano de todas las asociaciones de mujeres". "Una sociedad que no avanza para que todos los derechos de las mujeres sean efectivos, no tiene sentido", ha comentado.

Para la delegada de Mujer, "el feminismo es la única manera de que la sociedad avance y son muchos los motivos que nos hacen seguir trabajando para ello, entre ellos, la igualdad salarial, la conciliación familiar, el techo de cristal, la violencia machista o la violencia sexual".

Entre las actividades previstas bajo el lema 'Más feminismo', destacan una exposición de fotografías y pinturas 'Colores de África', organizada por la Asociación de Mujeres Progresistas Mari Luz Sánchez Carmona en la Casa de Cultura, y una Caravana feminista, en la bolsa de aparcamiento de La Longuera, el martes 7, a partir de las 17,00 horas, organizada por la asamblea Feminista Abierta de Chiclana.

El 8 de marzo tendrá lugar, desde las 17,30 horas, una "caravana" a Cádiz denominada 'Tranvía feminista', en la que las participantes acudirán hasta la capital gaditana para sumarse a la manifestación que se comenzará a las 18,00 horas desde la plaza Asdrúbal.