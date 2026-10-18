Inaugurado el gimnasio 'Tribü' en el polígono El Palmar de El Puerto (Cádiz)

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), Alejandro Galán, y el edil de Juventud, José Ignacio González Nieto. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), Alejandro Galán, y el edil de Juventud, José Ignacio González Nieto, han inaugurado el gimnasio 'Tribü', establecimiento situado en la calle Matías Balsera, 10, en el polígono de El Palmar.

Según ha precisado el Consistorio portuense en una nota, ambos ediles, que han felicitado a las tres personas que protagonizan esta apuesta empresarial, Israel Torres, Ana Cabrera y Alejandro Longas, recorrieron las instalaciones, que cuentan con una superficie de 1.200 metros cuadrados en interior y albergan el equipamiento más moderno.

Torres, que ha agradecido la presencia de los concejales, ha señalado que imparten clases de una hora de actividades dirigidas con un entrenador, existiendo también la opción de entrenar por libre. Las clases abarcan modalidades como fuerza --divididas en inferior y superior--, calistenia, híbrido, 'cross training', pilates 'reformer', ejercicios funcionales y 'core' y movilidad. Además, como servicios extra, atienden a opositores y la readaptación de lesiones y despliegan clases para niños de seis a trece años y para personas mayores.

Torres, quien cuenta con una experiencia de quince años en el sector, ha detallado que, con motivo de la inauguración, cuentan con una oferta especial para socio fundador mañana --25 euros mensuales pudiendo asistir por las mañanas de lunes a viernes-- y para socio fundador completo --45 euros mensuales pudiendo asistir de lunes a viernes mañana y tarde y sábado por la mañana--. Las personas interesadas en conocer el gimnasio pueden disfrutar de una primera clase gratuita.

'Tribü' abre de lunes a viernes de 7,00 a 14,00 y de 16,00 a 22,00 horas y el sábado de 9,15 a 14,15 horas. El gimnasio tiene presencia en las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok. El teléfono de contacto es el 611 50 15 83. Así, El Puerto "avanza con apuestas empresariales que atienden al cuidado de la salud".