Un incendio afecta a 32.000 metros cuadrados de matorral en la carretera de Medina (Cádiz)

Un bombero del Consorcio de la Provincia de Cádiz actuando en un incendio en la carretera de Medina - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz han actuado en la extinción de un incendio que ha afectado a una superficie de unos 32.000 metros cuadrados de matorral alto desde la cuneta de la carretera de Medina Sidonia.

En un comunicado, el consorcio ha indicado que el incendio se inició en torno a las 19,40 horas del pasado jueves, teniendo que destinar en su extinción hasta 4.000 litros de agua.

El fuego se registró en una zona de matorral alto en el kilómetro 11 de la carretera A-396, cercano al Cortijo Cantora, hasta donde se desplazaron bomberos del parque de Medina y efectivos del Plan infoca, que acudieron para colaborar.

Por parte del Consorcio de Bomberos acudieron al lugar con un vehículo autobomba rural pesada (R-20) y una autobomba urbana ligera (P-43).