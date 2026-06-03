Extinguido el fuego del taller de camiones en El Trapiche en Vélez-Málaga, que afectó a toda la nave

Bomberos del CPB trabajan en la extinción de un incendio de una fábrica de camiones en El Trapiche en Vélez-Málaga - CPB

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en la tarde de este pasado martes en un taller de camiones ubicado junto a una gasolinera en la pedanía de El Trapiche, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, ha quedado extinguido tras afectar a toda la nave.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos, Policía Local y la Policía Nacional, según informaron desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.

El fuego ha afectado a toda la nave resultando dañados un tráiler, un autobús, dos furgonetas y un tractor, además de diversa maquinaria y material almacenado en el interior, según han señalado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

Así, sobre las 19,15 horas de este pasado martes, una dotación del CPB en Vélez-Málaga recibía el aviso del incendio de una nave dedicada a la reparación de vehículos de grandes dimensiones en la carretera A-7205, en El Trapiche.

A su llegada, encontraron el taller mecánico en llamas, con una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados (m2), lo que provocó abundante humo. Tras ello, solicitaron el apoyo de la dotación de Colmenar.

Las labores de extinción se prolongaron durante varias horas y, a las 22,45 horas, la dotación de Colmenar se retiró del lugar, mientras que la dotación de Vélez-Málaga continuó con la finalización de los trabajos.

Posteriormente, a las 23,45 horas el incendio se dio por extinguido aunque continuaron las labores de refresco y vigilancia de puntos calientes. En concreto, un retén preventivo del parque de Vélez-Málaga ha permanecido en la zona hasta las 03,00 horas.