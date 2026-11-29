Archivo - Detalle del cartel de un Hotel de Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El índice de precios hoteleros de la provincia de Cádiz registró en octubre un leve descenso del 0,68% respecto al mismo mes del año pasado (2025) al fijarse este indicador en 121,88 euros, y dejando a la provincia en la última posición en Andalucía.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), consultados por Europa Press, la tarifa media diaria sufrió también una caída en su tasa interanual del 1,90%, al estar en dicho mes en 94,91 euros.

Si se atiende a los ingresos por habitación disponible (RevPAR) --principal indicador de la rentabilidad hotelera--, la provincia encadena de nuevo una caída respecto a los datos de octubre de 2025, en concreto, de un 1,08%. Así en 2026, esta cuantía se fijó en 63,38 euros, situándose en la quinta posición a nivel andaluz.

Por zonas de turismo, la Costa de la Luz de Cádiz sigue la tendencia del global de la provincia y cae un 1,78% en cuanto a la tarifa media diaria, que se queda en octubre en 97,15 euros. Respecto a los ingresos por habitación disponible, esta zona pierde también un 1,16% sobre 2025, al establecer su cuantía en 65,67 euros.

En lo que respecta a ingresos por habitación disponible de puntos turísticos, en la lista andaluza aparecen localidades gaditanas como Chiclana de la Frontera, Cádiz, Jerez de la Frontera o Tarifa. En este caso, la ciudad tarifeña registra un aumento del 25,57% en su tasa interanual y unos ingresos de 61,49 euros.

A pesar de este aumento, le superan en cuantía Chiclana, con 86,11 euros, un 2,12% más; Cádiz capital, con 75,39 euros, un 9,29% menos respecto a 2025; y Jerez, con 65,41 euros y una caída del 6,8%.

En la categoría de tarifa media diaria de puntos turísticos, Tarifa lidera los municipios de Cádiz con una cuantía en octubre de 116,75 euros, hasta un 16,67% más que en 2025. Le sigue Cádiz, con 109,96 euros, un 2,13% más; Chiclana, con 105,34 euros; y Chipona, cn 105,26 euros.