Instituciones Penitenciarias nombra a Noelia Ortega como nueva directora del Centro Penitenciario de Algeciras

ALGECIRAS (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha designado a Noelia Ortega nueva directora del Centro Penitenciario de Algeciras (Cádiz), tras producirse el cese a petición propia de José Plácido Pérez, actual responsable de la prisión.

En una nota, ha señalado que Noelia Ortega es licenciada en Derecho e ingresó en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en enero de 2000, promocionó al Cuerpo Especial en 2004 y finalmente al Cuerpo Superior Técnico, en la especialidad de Jurista, en 2025.

Así, desde 2000 a 2005 realizó tareas de vigilancia en Madrid V (Soto del Real) y Huelva y de 2005 a 2007 fue gestora de Producción en los establecimientos penitenciarios de Alicante II y Huelva. Posteriormente, pasó a desempeñar la subdirección de Seguridad del Centro Penitenciario Puerto III hasta 2009, directora de Programas en Puerto II hasta 2011 y Coordinadora Territorial de la Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo para Andalucía Occidental y Ceuta, cargo que ha ejercido hasta la actualidad.

Ortega toma ahora el relevo de José Plácido Pérez, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y Master en Dirección de Centros Penitenciarios, que ingresó en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en 1999, promocionó al Cuerpo Especial en 2010 y ha cesado como director de la prisión de Algeciras a petición propia, pasando a desempeñar ahora el puesto de director de Programas en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada).