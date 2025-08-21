Las interacciones con orcas en el Estrecho se reducen un 80% en dos años por las recomendaciones a barcos, según Circe

CÁDIZ 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las interacciones de embarcaciones de recreo con orcas en aguas del Estrecho de Gibraltar ha sido hasta hace poco habituales en la zona, sin embargo, las recomendaciones puestas en marcha por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico parecen haber dado sus frutos y estas situaciones se han visto reducidas un 80% en los últimos dos años.

Así lo han constatado a Europa Press desde la organización Circe (Conservación, Información y Estudio sobre Cetáceos), que colabora con el Ministerio en la observación de estas especies y su conservación y que descarta que este descenso se deba a un cambio de comportamiento de las orcas.

El investigador y presidente de Circe, Renaud de Stephanis, ha considerado estos datos "un gran éxito de coordinación" entre todas las administraciones implicadas, como son el Ministerio de Transición y el de Transportes, además de su entidad, clubes náuticos, Salvamento y las propias embarcaciones que navegan por la zona.

En concreto, las dos recomendaciones principales sugieren evitar la navegación en la zona delimitada entre el Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar y establecer rutas lo más próximas posible a la costa, dentro de los límites de seguridad, además de no detener la embarcación y navegar hacia la costa, hacia aguas menos profundas , en caso de interacción, tanto si se trata de una embarcación a motor o de vela.

Estas premisas son las que, en opinión de Renaud de Stephanis, han servido para que las interacciones con estos mamíferos hayan sido tan escasas este año, apenas un 20% respecto a años anteriores. Así con todo, ha lamentado que no se hayan eludido la totalidad de ellas, asegurando que "el 100% de las interacciones de este año se podían haber evitado siguiendo las recomendaciones que hace el Ministerio".

A este respecto ha apuntado que "sigue habiendo" interacciones y que ello se debe a "una falta de comunicación de la gente". Como ha dicho, sólo siguiendo esas dos principales recomendaciones del Ministerio, que son las de evitar la zona y sobre todo no parar el barco, "se está resolviendo el problema". Además, ha admitido sobre estas situaciones, que ponen en riesgo la integridad de las embarcaciones, que "jamás seremos capaces de solventar si entre todos no seguimos trabajando".

Los encuentros entre embarcaciones y estos especímenes suelen acabar, en el peor de los casos, con el hundimiento del barco o con daños en el timón, todo ello debido a lo que De Stephanis considera que son "juegos" de las orcas. Así, ha rechazado que a estas situaciones se las llame "ataques" ya que para los animales "son juegos".

Renaud de Stephanis ha destacado también la importancia de no parar la marcha de los barcos en caso de avistarse a las orcas, ejemplificando estas situaciones con un placaje en rugby. En ese sentido, ha explicado que al igual que ocurre en este deporte, donde el golpe que recibe el jugador en movimiento es menor que si éste está estático, en las embarcaciones es similar, de tal manera que la fuerza del golpe será mayor si se para la marcha que si se sigue navegando.

Desde 2023 los datos van en descenso. Así, en ese año se registraron en torno a 500 interacciones, en verano de 2024 un 50% menos con respecto al año 2023, según los reportes recibidos en los centros de coordinación de Salvamento Marítimo. Estando este año en torno a un 80% menos desde que se pusieron en marcha la información del Ministerio, lo que supone un 30% menos en un año.

"Si se hubiese seguido estas recomendaciones se podría haber llegado al 0% en el Estrecho", ha reiterado el presidente de Circe sobre las interacciones con orcas de este año, que han sido por el momento en torno a un 20%.

En abril, Circe inició desde Barbate una nueva campaña de seguimiento de las orcas ibéricas tras confirmar la llegada de los primeros grupos al Estrecho de Gibraltar.

Esta especie, que ha generado un interés social y científico en los últimos años, forma parte de un programa de investigación activo desde 1999 y cuenta con un seguimiento individualizado a través de técnicas de fotoidentificación y modelos de movimiento.

Actualmente, se han identificado un total de 90 orcas desde el inicio del programa, de las cuales 42 siguen confirmadas mediante seguimiento activo, pertenecientes a tres grandes grupos sociales. El resto ha desaparecido, fallecido o simplemente no ha sido recapturado visualmente, lo cual es "esperable" tras casi tres décadas de trabajo, según Circe.

A través del trabajo conjunto de Circe con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Loro Parque Fundación y la empresa Sea Observer, se han conseguido diseñar rutas de navegación seguras para embarcaciones que cruzan el Estrecho, basadas en los datos de localización en tiempo real y modelos predictivos de presencia de orcas.

Así, además de los dos consejos principales de no parar la marcha ni navegar en la zona específica donde se avistan a las orcas, el Ministerio advierte del riesgo que tiene para las personas a bordo acercarse a las bandas de la embarcación. En general, lo más adecuado es que se sitúen en seguros ante posibles golpes o movimientos bruscos que pudieran ocasionar lesiones o caídas al mar. Además, se recuerda que está prohibido emplear medidas disuasorias contra las orcas que puedan causar muerte, daño, molestia o inquietud a estos cetáceos.

Asimismo, siempre que no suponga un peligro para las personas o los animales, se sugiere que se realicen fotografías de los ejemplares para tener un mejor registro e identificación. Finalmente, se pide que quien aviste orcas o se vea afectado por una interacción, lo notifique al Centro de Coordinación de Salvamento más próximo mediante el canal 16 del VHF.