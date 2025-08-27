Intervienen 502 garrafas de gasolina para narcolanchas en tres operativos en Cádiz, El Puerto y Rota

Archivo - Un agente de la Policía Nacional con las garrafas con combustible para narcolanchas intervenidas en El Puerto el pasado mes de julio. ARCHIVO. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÁDIZ 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarrollado en los últimos días tres actuaciones en la provincia de Cádiz contra el abastecimiento de combustible a embarcaciones de alta velocidad dedicadas al narcotráfico de hachís, interviniendo 502 garrafas con más de 12.000 litros de gasolina en Cádiz, El Puerto y Rota, y deteniendo a ocho personas.

La principal actuación se ha llevado a cabo en la zona de la Punta de San Felipe en la ciudad de Cádiz en la madrugada de este miércoles, donde un agente fuera de servicio ha detectado movimientos sospechosos vinculados al narcotráfico, ha indicado la Policía en una nota.

Gracias a su aviso, se ha activado un amplio dispositivo policial que ha permitido cercar a varios individuos en la playa de Cala Chica. En el lugar se han hallado 181 garrafas de 25 litros de combustible preparadas para ser cargadas en dos embarcaciones.

En este dispositivo los agentes han logrado detener a siete personas, que opusieron una fuerte resistencia a su arresto, además de recuperar un vehículo empleado en la operación y diversos objetos relacionados con la actividad ilícita.

Asimismo, en el interior de un local próximo a la muralla de San Carlos se han localizado más bidones ocultos y listos para ser transportados a las embarcaciones.

La intervención ha contado con el apoyo de la Policía Local de Cádiz y se ha prolongado hasta altas horas de la madrugada.

A esto se suma el dispositivo desarrollado el pasado viernes 22 de agosto por parte de los agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Rota. En esta ocasión se abortó un intento de suministro de combustible a una narcolancha en una playa de la localidad roteña, logrando la detención de dos individuos y la incautación de más de 1.000 litros de gasolina, además de diverso material logístico.

Los hechos ocurrieron sobre las 05,15 horas, cuando varios sospechosos fueron sorprendidos transportando garrafas hasta la embarcación. Tras intentar huir, se activó un dispositivo en el que participaron unidades de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica, con apoyo de la Policía Local.

Durante la intervención, uno de los detenidos mostró gran violencia, llegando a enfrentarse a los agentes e intentando entrar en viviendas de la zona, lo que generó alarma vecinal. Posteriormente, fue localizado en el Centro Municipal de La Mayetería, donde opuso de nuevo una fuerte resistencia, obligando a los agentes a usar sus armas reglamentarias, sin causar heridos.

En total, se intervinieron 1.050 litros de combustible, equipos informáticos, teléfonos, repuestos de motores, ropa y víveres, estos últimos entregados a un comedor social. Los arrestados fueron puestos a disposición judicial, decretándose su libertad con cargos a la espera de juicio.

La tercera intervención tuvo lugar durante la madrugada del 26 de agosto en El Puerto, cuando varias patrullas fueron comisionadas por el 091 tras recibir un aviso sobre la posible manipulación de petacas de gasolina en una rampa de acceso fluvial del Poblado Doña Blanca.

Según el comunicado oficial, en la zona se detectó la presencia de varios vehículos sospechosos, entre ellos una furgoneta y un vehículo de alta gama presuntamente sustraído.

Durante el operativo, los agentes localizaron en un carril de tierra una furgoneta estacionada junto al río, así como una embarcación de recreo con varias personas a bordo que se alejaban portando garrafas de combustible. En las inmediaciones, se hallaron 110 garrafas ocultas entre la vegetación y otras 18 dispuestas en la orilla, listas para su carga en la embarcación.

Horas más tarde, a las 05,30 horas, y tras un nuevo aviso gestionado por vigilantes rurales de la zona, los agentes localizaron otra furgoneta encallada en un carril de acceso al Poblado Doña Blanca, próxima al puente de la autovía A-4. En su interior y alrededores se encontraron 151 garrafas más de combustible.

Entre las tres actuaciones se han intervenido 502 garrafas con más de 12.000 litros de gasolina y se ha detenido a ocho personas.