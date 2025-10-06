Intervenidos en Sanlúcar (Cádiz) 5.280 litros de gasolina para el petaqueo a narcolanchas

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha desarrollado en la localidad de Sanlúcar de Barrameda una operación contra el petaqueo a narcolanchas y ha intervenido 5.280 litros de gasolina en tres intervenciones diferentes y deteniendo a tres personas por estos hechos.

En una nota, la Policía ha señalado que ha asestado en Sanlúcar "un duro golpe" al petaqueo --una actividad ilícita consistente en la adquisición, almacenamiento, transporte y suministro de grandes cantidades de combustible a embarcaciones utilizadas para el tráfico de hachís por vía marítima--, al interceptar en menos de una semana esta cantidad de combustible cuando estaba siendo transportado en varias furgonetas por vías urbanas de la localidad.

En el transcurso de las actuaciones fueron detenidos los tres ocupantes de los vehículos, quienes ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Sanlúcar de Barrameda.

La Policía ha resaltado que ha intensificado sus actuaciones contra el denominado petaqueo, y que "en los últimos años" se ha detectado "un notable incremento" de esta práctica en la provincia de Cádiz. Aquí, ha apuntado, organizaciones criminales adquieren combustible en cantidades elevadas, lo almacenan en naves o viviendas tipo chalet y lo transportan en vehículos, principalmente furgonetas, generando "un serio riesgo" para la seguridad ciudadana.

Con estas actuaciones, la Policía Nacional ha mostrado su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas y las actividades ilícitas que lo facilitan, garantizando la seguridad ciudadana en la provincia de Cádiz.