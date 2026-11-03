Intervienen en Los Barrios (Cádiz) 180 cajetillas de tabaco de contrabando en el maletero de un vehículo

Cajetillas de tabaco de contrabando intervenidas en un vehículo en Los Barrios (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Los Barrios (Cádiz) ha intervenido un total de 180 cajetillas de tabaco de contrabando, carentes de los precintos fiscales reglamentarios, que estaban siendo transportadas en bolsas dentro del maletero de un vehículo.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que la incautación se ha producido durante uno de los dispositivos de vigilancia y control establecidos en la barriada de las 200 Viviendas, dentro de las actuaciones destinadas a reforzar la seguridad ciudadana en esta zona del municipio.

En el transcurso de uno de estos controles, establecido en la avenida Maestro Quico, los agentes dieron el alto a un turismo ocupado por dos personas.

Tras proceder a su identificación y realizar una inspección del vehículo, localizaron en el maletero varias bolsas que contenían un total de 180 cajetillas de tabaco de diferentes marcas, sin los correspondientes precintos fiscales, cuya tenencia en estas circunstancias motivó la intervención policial.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la incautación de la mercancía y a formular la correspondiente denuncia por una presunta infracción de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, quedando el tabaco intervenido a disposición de la Agencia Tributaria.

Como se ha explicado, la Jefatura de la Policía Local ha intensificado la presencia policial y establecido diferentes puntos de verificación de vehículos y ocupantes con el objetivo de prevenir conductas delictivas y detectar posibles infracciones, dando como resultado la intervención ya apuntada.

De este modo, se ha destacado la importancia de estos dispositivos preventivos, que permiten reforzar la vigilancia en aquellas zonas donde se considera necesario incrementar la presencia policial, así como detectar y actuar frente a posibles actividades ilícitas.