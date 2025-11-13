Intoxicados tres menores y una mujer por una fuga de gas en una vivienda en Algeciras (Cádiz)

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 32 años y tres menores de dos, diez y doce años han resultado intoxicados a causa de un escape de gas registrado a última hora de este miércoles 13 de noviembre en una vivienda de la localidad gaditana de Algeciras, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Un aviso recibido sobre las 23.00 horas alertaba de que varias personas, entre ellos menores, precisaban ayuda en un domicilio de la calle Mediterráneo. La sala coordinadora de emergencias movilizó de inmediato a Bomberos, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y Policía Local y Nacional.

Los bomberos y agentes de la Policía Local confirmaron a su llegada que encontraron desmayados en el suelo a un adulto y tres menores, en principio intoxicados por una fuga de gas.

Los efectivos sanitarios desplazaron una UVI móvil, un equipo de emergencias y una ambulancia de traslado, que asistieron a tres menores de dos, diez y doce años y a una mujer de 32, todos ellos intoxicados por el gas.