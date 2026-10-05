Investigada un exempleada de una compañía aseguradora en Cádiz por un delito de estafa de más 659.000 euros

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÁDIZ 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional ha esclarecido un delito continuado de estafa cometido presuntamente contra la mercantil de una "importante" aseguradora española, después de determinar el destino de más de 659.000 euros que habrían sido abonados de manera indebida durante el periodo comprendido entre los años 2018 y 2021. La investigación se desarrolló tras la denuncia presentada por la representación procesal de la compañía aseguradora contra una exempleada de su delegación provincial de Cádiz.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigada desempeñaba funciones relacionadas con la gestión y tramitación del pago de gastos de suplidos, es decir, aquellos gastos derivados de la prestación de determinados servicios que inicialmente son asumidos por el asegurado y posteriormente reintegrados por la compañía.

Así, los hechos fueron detectados a raíz de una auditoría interna realizada por la entidad en la que se identificaron 726 pagos presuntamente indebidos por un importe total de 659.345 euros efectuados mediante transferencias bancarias a 40 cuentas. La investigación policial se inició en agosto de 2023 con el objetivo de determinar el itinerario seguido por las cantidades presuntamente distraídas y esclarecer tanto el destino final del dinero como la posible participación de terceras personas.

Para ello, los agentes realizaron un análisis de los movimientos bancarios vinculados a los beneficiarios de las cantidades asociadas a los supuestos suplidos, examinando un total de 59 cuentas bancarias. El análisis de la información bancaria, junto con las diligencias practicadas durante la investigación, permitió poner de manifiesto un flujo de dinero entre la exempleada y terceras personas, según ha indicado la Policía.

En este sentido, ha explicado que según la investigación, determinadas personas habrían recibido cantidades económicas procedentes de los presuntos suplidos indebidos, mientras que otras habrían percibido parte de ese dinero por su supuesta intermediación en los trámites necesarios para hacer efectivos los pagos. Por su parte, los movimientos económicos se habrían realizado mediante transferencias bancarias, imposiciones de efectivo y entregas directas de dinero, utilizando en algunos casos ingresos en efectivo con el objetivo de dificultar el seguimiento del dinero y preservar el anonimato de los beneficiarios.

El avance de la investigación y el análisis de la documentación y de los movimientos bancarios permitió establecer las conexiones económicas existentes entre los distintos implicados. Así, como resultado de las diligencias policiales, los informes elaborados y las declaraciones testificales practicadas, un total de 20 personas fueron judicialmente investigadas por su presunta vinculación con los hechos.

Finalmente, la investigación ha permitido esclarecer un delito continuado de estafa, así como determinar el recorrido seguido por una parte de las cantidades económicas presuntamente defraudadas. La actuación policial tenía como uno de sus principales objetivos determinar el destino del capital presuntamente distraído y poner fin a la actividad delictiva, evitando con ello que continuara el perjuicio económico ocasionado a la entidad afectada.