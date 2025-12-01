Investigado en El Puerto (Cádiz) por circular a 144 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50

Archivo - Un agente de la Guardia Civil regulando el tráfico (archivo) - GUARDIA CIVIL - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha investigado al conductor de un turismo que fue captado circulando a 144 km/h en un tramo limitado a 50 km/h de la carretera A-2078, en el término municipal de El Puerto de Santa María.

Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre en la carretera A-2078, aunque se ha dado a conocer ahora por la Guardia Civil, que ha detallado en una nota, que el infractor fue captado por un cinemómetro instalado en un vehículo oficial en un punto de verificación.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz ha llevado a cabo la detención del conductor del vehículo por un presunto delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad, recogido en el artículo 379 del Código Penal.

Este delito está castigado con una pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de 12 a 24 meses, así como a la de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, el investigado puede ser privado del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año hasta cuatro años.