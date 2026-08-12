Investigadores de la Universidad de Cádiz estudian si el eclipse afectará a los animales del Zoo de Jerez

Archivo - Visitantes fotografiando a las jirafas del Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El equipo investigador TEP-195 del Laboratorio de Ingeniería Acústica de la Universidad de Cádiz (UCA) va a desarrollar este miércoles durante el eclipse un estudio con sonómetros con el que se quiere evaluar si este fenómeno provocará un cambio en el comportamiento de los animales que se encuentran en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez de la Frontera.

El estudio de esta tarde, desarrollado por Tamara Jiménez y Víctor Rodríguez, del citado departamento, es una "avanzadilla" al que se quiere hacer el 2 de agosto de 2027, cuando el eclipse será total en una parte de la provincia de Cádiz y por la mañana, otro dato que desde el equipo de la UCA se ha destacado como "importante".

Tamara Jiménez, investigadora del equipo y Doctora en Acústica, ha comentado a Europa Press que lo que se busca con su investigación es "averiguar si existe una variación del comportamiento animal en cuanto a comunicación y ruido que se vean afectados por la situación extraordinaria del eclipse", teniendo en cuenta que el eclipse de hoy será parcial en Jerez, con un 94% de oscuridad.

A priori, ha señalado, no se espera que haya un cambio en el comportamiento animal, "principalmente porque es un eclipse parcial, y lo más importante es porque este eclipse está muy cercano al anochecer", lo que puede hacer que los animales lo interpreten como "un anochecer temprano y no como una variación en el ciclo biológico".

No obstante, ha hecho hincapié en que "no tener respuesta ya es una conclusión de la propia investigación", que les puede servir de "termómetro" para continuar este estudio de cara al fenómeno de 2027.

El del año que viene será "más interesante" para este grupo de investigación gaditano, que espera encontrar entonces respuestas más claras a la ocultación del sol, debido a que esta se va a producir al principio de la mañana, en torno a las 9.30 horas y con varios minutos de oscuridad. "Ahí sí prevemos que puede haber cambios de comportamiento", ha vaticinado Tamara Jiménez.

Desde el Zoobotánico, el veterinario Miguel Ángel Quevedo ha coincidido con las tesis iniciales del equipo de la UCA en lo que se refiere a que no cree que se vaya a dar una conducta inusual entre los animales, algo que sí espera que pase con el eclipse total de 2027, según ha explicado a Europa Press.

En ese sentido, ha dejado las posibles respuestas a las conclusiones que se obtengan con este estudio, ya que como ha dicho, pueden producirse cambios imperceptibles para los humanos que sí que recojan los medios técnicos que se usarán esta tarde.

En concreto, se tomarán muestras de sonido previos al eclipse y durante el mismo, incluyendo su cénit, que en Jerez será a las 20,38 horas de la tarde, en su fin y en el ocaso, ya a las 21,19 horas. Con toda esa información se espera tener una radiografía de la forma en la que el eclipse puede afectar a los animales y estudiar esos comportamientos.

Miguel Ángel Quevedo ha contado que en sus 39 años de experiencia en el Zoo ha visto situaciones "algo anómalas" cuando se producen fenómenos meteorológicos comunes como viento de levante. También durante la pandemia, con el confinamiento de la población, los animales vivieron periodos distintos al no tener la constante presencia de personas en su entorno con el ruido que eso genera.

Ahora se trata de ver si la ocultación del sol, tanto ahora como en 2027, provoca cambios en el mundo animal y hasta qué punto llegan esas variaciones.