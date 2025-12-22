Investigan una batida de caza para ciervos hembras en un coto de Vejer (Cádiz) donde abatieron ejemplares machos

Un agente de la Guardia Civil ante los ejemplares de ciervo abatidos en un coto de Vejer. - GUARDIA CIVIL

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil, en un operativo dedicado al control de la caza furtiva y de las irregularidades que se podrían estar produciendo en actividades cinegéticas sujetas a autorización previa, inspecciona una batida realizada en un coto de Vejer de la Frontera (Cádiz) en la que se abatieron 20 ejemplares de ciervo macho cuando la autorización era para cazar ejemplares hembra para el control y mejora de la especie.

En una nota, la Guardia Civil ha explicado que la intervención se produjo tras la realización de diferentes servicios en prevención del furtivismo y la comprobación de la correcta actuación en materia de caza en monterías, ganchos y batidas que realiza la Unidad de Protección de la Naturaleza perteneciente a la Comandancia de Cádiz, en la que se inspecciona una batida de gestión en un coto del término municipal de Vejer.

En este sentido, ha explicado que la actividad consistía en el control de cérvidos denominada "batida de gestión" donde sólo se podía dar caza a ejemplares hembras para el control de las poblaciones de esta especie.

Al personarse la patrulla en el lugar donde se debía realizar el control veterinario de los ejemplares abatidos, los agentes observaron gran cantidad de ejemplares de ciervos machos muertos, destacando entre éstos algunos trofeos, comprobando que se estaba incumpliendo las condiciones de la autorización emitida por la Junta de Andalucía.

Como resultado de la intervención, el Seprona intervino un total de 20 ciervos machos (Cervus elaphus) que fueron retirados por una empresa autorizada para la gestión de subproductos animales, destinados a su destrucción conforme a la normativa Sandach.

La Guardia Civil ha señalado que dar muerte a estos 20 ejemplares machos en un coto donde sólo está autorizada la caza de hembras puede causar desequilibrios en la estructura de la población, empobrecimiento genético de la especie, problemas de comportamiento por la falta de machos adultos o impactos ecológicos indirectos.

Por todo ello, la Unidad del Seprona levantó informando tanto al organizador de dicha actividad como a la persona responsable del coto en cuestión que los hechos acontecidos se pondrán en conocimiento del departamento de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por infracciones cometidas a la normativa de Caza y de Sanidad Animal de Andalucía.