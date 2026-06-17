Investigan al conductor de un turismo que provocó un accidente en la A-48 en Chiclana (Cádiz) y se dio a la fuga

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

CÁDIZ 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz está investigando al conductor de un vehículo que abandonó de forma temeraria el lugar del siniestro vial que había provocado en la autovía A-48 en Chiclana de la Frontera, y que dejó a un motorista con heridas graves.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 18 de mayo, a la altura del kilómetro 7 de la A-48, cuando se produjo un accidente entre un turismo y una motocicleta, ha informado la Guardia Civil en una nota.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz ha investigado al conductor del vehículo por un delito contra la Seguridad Vial, recogido en el artículo 382 bis del Código Penal por abandono del lugar del accidente.

Este está castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.

También se le investiga por un delito recogido en el artículo 380 del Código Penal por conducción temeraria, castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno hasta seis años, así como por el artículo 152 del Código Penal por un delito de lesiones por imprudencia grave, castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 18 meses si se tratase de las lesiones del apartado 1 del artículo 147 del Código Penal.

La Guardia Civil ha recordado que "la prioridad absoluta" es la seguridad y el auxilio de las personas implicadas en un accidente de circulación y que abandonar el lugar de un siniestro vial, especialmente si hay heridos, no solo es una infracción grave, sino que puede constituir un delito contra la seguridad vial.