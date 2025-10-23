Investigan una estafa en Chiclana (Cádiz) de más de 17.000 euros suplantando la identidad de un banco

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil investigan una estafa de más de 17.000 euros cometida en Chiclana de la Frontera (Cádiz) suplantando la identidad de una entidad bancaria, después de que los autores comunicaran a la víctima que se estaba produciendo un movimiento no autorizado desde su cuenta.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, tras comunicar esto a la víctima le dijeron que en el caso de no reconocer ese movimiento debía cambiar las claves de acceso, a la vez que le facilitaban un número de teléfono para incidencias.

Así, la víctima realizó la llamada y un supuesto gestor bancario le indicó que la transferencia se había realizado y que debía solicitar un préstamo bancario, por un importe que doblaba la cantidad transferida, a nombre de una tercera persona para revertir todo el proceso.

Cuando finalizó el proceso, al comprobar el estado de sus cuentas a través de la aplicación bancaria, la víctima observó que la transferencia continuaba realizada y que se había formalizado un préstamo por el importe que le indicaron.

Por su parte, la Guardia civil ha recordado que recomienda activar las notificaciones de la app del banco, así como que si hay algo que el banco deba hacer saber, lo hará a través de una notificación de la app. Además, ha indicado que desde la entidad nunca pedirán que facilites contraseñas o claves completas.